Germán Valverde, jerarca del MOPT: 'No sé en qué cuentas están los dineros'

Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transportes, no precisa en qué bancos y bajo qué condiciones están depositados los $60,3 millones adelantados a UNOPS por el Consejo Nacional de Vialidad, pero garantiza que los fondos están seguros y que no se perderán en caso de no ejecutar las obras encargadas a esa organización de las Naciones Unidas.

–¿Cómo se va a resolver la entrega de información en manos de UNOPS a la Contraloría General de la República?

–Ha habido un avance muy importante, hemos logrado ir trabajando para armonizar las normas internacionales que rigen UNOPS, las normas nacionales que rigen todo el tema de transparencia y que exige la Contraloría General de la República, con UNOPS hemos llegado a un entendimiento de enviar los expedientes de las obras completos, primero, a la Administración (Conavi) para hacer la revisión de las adjudicaciones y luego a la Contraloría.

–Pero ellos han condicionado la entrega de esos expedientes a que se les garantice confidencialidad...

– Eso no sería algo nuevo, en otros procesos en la Contraloría hay partes de los expedientes que, por su naturaleza, son confidenciales.

–¿Cuándo espera usted que se resuelva del todo este conflicto?

– Desde mi punto de vista esto ya está resuelto.

– ¿Por qué se le adelantaron más de $60 millones a UNOPS por obras que incluso no se han sacado a licitación?

– Al igual que al Conavi, la Contraloría le exige garantizar que tiene los recursos para iniciar un proceso de contratación, de la misma manera UNOPS no puede iniciar un proceso de contratación si no tiene en sus cuentas los recursos necesarios para iniciar esos procesos de contratación.

– ¿Usted sabe cuándo se transfirieron esos recursos?

– No.

– ¿Sabe dónde están depositados esos dineros?

– Esos dineros, como le digo, los tiene UNOPS en unas cuentas, pero esos dineros no pueden ejecutarse o utilizarse si no hay una contratación de por medio,

– ¿En qué cuentas, dónde están esas cuentas?

– No sé, en las cuentas del banco, no sé en qué cuentas.

– Pero ¿Dónde? ¿En Estados Unidos o dónde?

– Eso lo tendría que preguntar, pero en caso de que algún proyecto sufriera algún problema y no se pudieran ejecutar esos recursos, esos recursos tienen que ser devueltos a la Administración.

– Por ejemplo, para los pasos a desnivel en Circunvalación ustedes dijeron que no se pueden hacer de manera simultánea para no empeorar el tránsito vehicular, entonces ¿Por qué adelantar un monto tan alto si esas obras aún no están ni cerca de ejecutarse?

– Porque, como le explicaba, ellos no pueden iniciar procesos de contratación si no tienen garantías para respaldar esos procesos de contratación.

– ¿Cómo se le garantiza al país que esos fondos en manos de UNOPS no se están usando en otras cosas?

– Porque se les piden informes a ellos respecto al manejo de los fondos y la ejecución, los informes tienen que ser revisados por la Administración.

– Yo entiendo que usted, como jerarca del MOPT, no tenga que estar enterado del detalle de cada cosa que pasa en el MOPT, pero si le pregunto dónde están esos dineros y usted responde que no sabe ¿cómo usted puede garantizar que esos fondos no se están usando en otras cosas o están bien custodiados?

– Porque para eso la Administración conforma unidades ejecutoras que son las encargadas de darle seguimiento a esos procesos y garantizar que las condiciones pactadas con UNOPS se estén cumpliendo.

– Pero, si la unidad ejecutora del Conavi que fiscaliza a UNOPS no tiene ni la potestad para exigirle la entrega de un expediente de contratación completo ¿Qué poder tendría para pedir y exigir reportes financieros?

– Que no hayan hecho eso (la entrega del expediente) es, evidentemente, una deficiencia, pero a ese tipo de deficiencias hay que buscarle soluciones y eso es lo que se ha hecho, queda claro que la posibilidad de solicitar siempre existió, pero no se buscó el mecanismo correcto. Respecto al manejo de los dineros, me consta que se ha pedido informes y esa información siempre la ha entregado.