Consejo de Gobierno ratifica a Fernando Llorca como presidente de la CCSS

Fernando Llorca, hasta este miércoles ministro de Salud, fue ratificado como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la mañana de este jueves.

El Consejo de Gobierno sesionó esta mañana a las 7:20 a. m. con el propósito de ratificar su nombramiento, informó Casa Presidencial. Sin embargo, para integrarse a la junta directiva, el Consejo deberá notificar al órgano directivo previo a presidir su primera sesión.

Llorca es médico graduado de la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica, con estudios en Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Economía de la Salud y del Medicamento y máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, ambas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Además cuenta con una maestría en políticas, planificación y financiamiento de la Salud en la London School of Economics y la London School oh Higiene and Tropical Medicine.

Su nombramiento trascendió este miércoles por la tarde, tras la renuncia solicitada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís a María del Rocío Sáenz por la aprobación del aumento un punto porcentual en la cotización de los trabajadores al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

LEA: CCSS eleva en un punto porcentual aporte de los trabajadores al IVM

Luego de su renuncia, la especialista en salud pública reconoció que su salida tiene un tono más político que técnico.

"Eso es un tema difícil, porque cuando uno es designado por el presidente de la República, él es el que lo ubica a uno y lo remueve. Ese es uno de los temas que quedará para la posteridad para analizar dentro de la autonomía institucional", dijo en conferencia de prensa este miércoles. Además agregó que "cuando el argumento es de carácter político, y no técnico, yo no tengo nada que discutir ante esos argumentos".

LEA: Expresidenta de CCSS: '"Le solicito su renuncia por una decisión de orden político". Eso fue lo que el presidente me dijo'.

Además, del nombramiento de Llorca, se ratificó a la doctora María Esther Anchía como ministra interina de Salud.