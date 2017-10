Mariano Figueres: Morales Zapata es el embajador de Juan Carlos Bolaños

Mariano Figueres, jefe de la DIS, afirmó este viernes que el diputado Víctor Morales Zapata era el "embajador" del importador de cemento Juan Carlos Bolaños y que lo metió por todo el Gobierno.

Así lo dijo Figueres en este diálogo con la diputada Patricia Mora durante su comparecencia ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, en la que se debatía el hecho de que Bolaños pudiese tener acceso a altas figuras del Gobierno para hacer gestiones en pos de sus negocios.

Patricia Mora: "¿Por qué no se prendieron las alarmas?".

Mariano Figueres: "Sí se prendieron las alarmas".

Patricia Mora: "¿Por qué no se ha hecho nada?".

Mariano Figueres: "Porque hay un embajador de un empresario. Es un operador mayor".

Patricia Mora: "¿Quién es el operador mayor?".

Mariano Figueres: "A la persona que yo confronté y le dije, esto no es debido, nos vamos a seguir enfrentando en todo lo necesario, es al diputado Morales Zapata. Y él siguió insistiendo y es un operador muy hábil y logró meter a este empresario en todo lado. ¿Cuál es la potestad legal que tengo yo?, porque le digo a Víctor 'aquí podemos ser muy amigos, pero aquí nos vamos a enfrentar'. Esto no se vale. ¿Cuál es la potestad legal que tengo yo?, le pregunto diputada, para frenar esto, con un embajador con tal movimiento dentro de la Asamblea y dentro del Gobierno. Yo no tengo potestad legal, salvo la denuncia.Y, en ese momento, no había nada judicialmente denunciable".

Según el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano Figueres, ya no hay armonía entre dos de las tres figuras más cercanas al presidente, Luis Guillermo Solís, en el Gobierno: él y el diputado Víctor Morales Zapata.

La tercer figura era Melvin Jiménez, quien renunció al cargo de ministro de la Presidencia hace dos años.

Según aseguró Mariano Figueres a los diputados este viernes, él tuvo choques con el ahora diputado independiente (antes del PAC) porque, gracias a lo que calificó como habilidad de operador, metió al polémico empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, por todo lado en el Gobierno.

No obstante, admitió que Moralez Zapata sigue visitando "esporádicamente" la Casa Presidencial.

Figueres sostuvo que el parlamentario indujo a error al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, al darle a entender que el presidente Solís sería enterado por su boca del informe aduanero sobre el cargamento de 20.000 toneladas de cemento chino que, en julio del 2016, estaba en bahía sin poder desembarcarse.

"La persona a la que yo confronté y le dije que no era debido era al diputado Morales Zapata. Él es un operador muy hábil. (...) Yo le dije: podemos ser muy amigos, pero aquí nos vamos a enfrentar", comentó Figueres ante el panel investigador.

Según el jefe de la Inteligencia, a él le consta que ni el presidente Solís, ni Fernando Rodríguez, "ni nadie en la Casa Presidencial ha intervenido en nada".

Figueres hizo esa declaración a pesar de que Rodríguez aceptó haberle enviado mensajes a Benito Coghi, exdirector general de Aduanas, a nombre supuestamente del presidente llamándolo "big chief", pidiéndole información expedita sobre un desembarque de 20.000 toneladas de cemento de Bolaños que tenía problemas en Aduanas.

Rodríguez alegó que Morales le hizo creer que Luis Guillermo Solís era el que pedía los datos sobre el cargamento de cemento chino.

Debido a que Figueres atacó las acciones de Morales Zapata para beneficio de Juan Carlos Bolaños, la liberacionista Sandra Piszk se extrañó de que el diputado fuera "embajador" del empresario cementero y no en realidad del presidente Solís, pese a su cercanía.

"Aquí hay mentiras desde el presidente de la República y hasta usted. Todo apunta a Víctor Morales Zapata, él es el embajador y es el embajador de alguien. (...) Usted corroroba que Morales es un embajador, yo siempre pensé que era embajador del Gobierno. Pero usted viene aquí y dice que es embajador de Bolaños. Si es de Bolaños, ¿dónde ha estado el Gobierno los últimos tres años?", comentó la liberacionista Piszk.

Ottón Solís le preguntó a Figueres si hizo un perfil de Bolaños, a raíz de que varios funcionarios, tanto del gobierno anterior (en particular la expresidenta de la CNE, Vanessa Rosales) como del actual, se han quejado de que es necio y hasta "violento".

Ante eso, Figueres dijo que no y que no quería negar una amistad, pero que la influencia que tuvo Morales Zapata para que Bolaños tuviera acceso a tantos despachos "es una cosa que sí alerta".

"Ese diputado intentó hacerlo conmigo", indicó el jefe de la DIS.

Entonces, Ottón Solís le consultó: "¿Usted advirtió que se estaba reuniendo mucho con instituciones? Cuando lo hizo, ya se había reunido seis veces en la Casa Presidencial. Usted lo dejó reunirse".

"Yo nunca, nunca antes de la reunión en que acompañé al presidente conocí ni un segundo a Bolaños y nunca después de la reunión volví a tener ningún contacto con él. Cuando salí de esa reunión, cuando mi única función fue escuchar el berreo, yo solo le dije: 'Presidente, este hombre es un faruscas'", comentó Figueres Olsen.