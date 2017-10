Carlos Alvarado incluye en plan de gobierno el apoyo al matrimonio igualitario y a clases de sexualidad

Este sábado, la Asamblea Nacional del PAC aprobó el plan de gobierno que su postulante presidencial Carlos Alvarado le puso a consideración para la campaña electoral que empezó oficialmente el 4 de octubre y con miras a las elecciones nacionales del 4 de febrero.

La propuesta construida por un grupo de 200 personas, coordinadas entre otras por Paola Vega, candidata a diputada por San José, tuvo el voto favorable de 46 asambleístas, uno votó en contra y tres se abstuvieron. Se aprobó a las 7:47 p. m.

Entre los puntos más polémicos incluidos en la propuesta, están el apoyo al matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo y la promesa de impulsar una educación sexual laica en las escuelas, como una forma de promover las decisiones que ha tenido el Gobierno actual en ese aspecto educativo.

LEA AQUÍ completo el programa de gobierno de Carlos Alvarado, candidato del PAC

"El Presidente de la República se compromete a impulsar en la agenda legislativa los proyectos de ley que garanticen la igualdad de derechos de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, incluidos los que aseguren la protección jurídica y estatal del matrimonio civil igualitario", dice en la página 82 del documento.

Alvarado enfatizó que esa propuesta ha estado en sus planes desde la campaña como precandidato y dijo que "no es oportuno desnaturalizar una propuesta integral de gobierno por una sola propuesta" como la del matrimonio igualitario.

"Por eso yo he hablado de la casa unida, de la casa integrada. En ese tema (matrimonio entre personas del mismo sexo) yo he sido transparente, he hecho pública mi posición, que es una posición muy importante dentro del PAC, y al igual que en la sociedad, en el partido hay otra posición. Por eso, tanto en el ejercicio partidario como en el nacional, son discusiones que tenemos que dar en un alto nivel, con mucho respeto, mucha técnica, en un ánimo deliberativo y constructivo", explicó el candidato a gobernante.

En cuanto a la propuesta para que la educación sexual en los centros educativos sea "comprensiva, laica y científica", acompañada de un fortalecimiento de la asignatura de Afectividad y Sexualidad, Alvarado explicó a La Nación que considera correcto el abordaje que de ese tema ha hecho la administración de Luis Guillermo Solís.

"Yo creo que hay un deber para con una sociedad que tiene retos visibles en temas importantes, hay un deber desde la educación para la formación en materia de sexualidad. (...). Creo que sería un retroceso social grave echar marcha atrás en ese camino", comentó Alvarado.

A pesar de que hubo críticas de varios de los asambleístas por el poco tiempo que tuvieron para leer un documento de 188 páginas, con diez capítulos diferentes sobre varias propuestas, la propuesta de Alvarado recibió el apoyo mayoritario de los delegados partidarios.

El único voto negativo que se dio al plan fue de Oldemar Zamora Castro, asambleísta de Alajuela. Su decisión la tomó después de preguntarle a Paola Vega, específicamente, si en el programa de gobierno se plantea la promoción de proyectos de ley para permitir el matrimonio igualitario en el país.

Tren interurbano, promoción de empleo regional

Por otra parte, Alvarado destacó varios ejes de propuestas en su plan, principalmente en educación, en salud, en empleo y las económicas, así como las ambientales.

Específicamente, en el plan establece que se promoverá en un eventual mandato suyo la creación de un tren eléctrico interurbano por viaducto, que conecte Alajuela, San José, Heredia y Cartago, y que incluso llegue al aeropuerto internacional Juan Santamaría.

"Esto se hará ejecutando el proyecto diseñado por la administración Solís Rivera, que ya cuenta con prefactibilidad", dice el documento presentado a los asambleístas, llamado Creer y crear la Costa Rica del siglo XXI.

También en cuestiones relativas al transporte público, la promesa de Alvarado habla de transformar los espacios urbanos con mejoras en los sistemas de transporte y, en particular, la sectorización, con la intención de "revertir el uso del transporte privado en el país".

"La generación de empleo, emprendimientos y riqueza tendrá un enfoque territorial, y no solo concentrada en la Gran Área Metropolitana. Activaremos polos de desarrollo regionales mediante el establecimiento de conglomerados económicos que potencien la inversión nacional y extranjera, en diversas regiones del país", plantea el programa del PAC en cuanto a propuestas laborales.

El candidato asegura que se enfocarán en darle unj fuerte enfoque a la inclusión educativa, "para que esta impacte positivamente en los sectores más desfavorecidos y que eso se refleje en una reducción de las cifras de deserción.

Paola Vega apuntó, ante consultas de un asambleísta sobre falencias del plan en combate a la pobreza, que parte del enfoque tiene que ver con el desarrollo de la educación como arma contra la pobreza, parte de un abordaje "multimodal" de ese problema.

"Ante una población que envejece, un sistema de salud basado en la prevención no solo es más eficiente desde un punto de vista de costos, sino que impulsa estilos de vida saludables y de mayor bienestar físico y mental para la vida de la ciudadanía", plantea el programa sobre el abordaje de la salud.

Vega, en este puntó, explicó ante el órgano partidario que se pretende "transpartentar" las listas de espera y abordar ese problema desde las unidades más básicas de atención a la población, que son los Ebáis.

Aunque es incierto que el Congreso tome una decisión sobre los proyectos de impuesto al valor agregado (IVA) y el de renta antes del cambio de gobierno, en mayo del 2018, la propuesta de Alvarado plantea como promesa el establecimiento de un "sistema progresivo de impuestos", con un IVA que haga devolución de tributos a los estratos más pobres de la población.

En el plan no se hace referencia a la posibilidad de limitar los pluses salariales, pero sí a una "reforma del empleo público con una orientación de hacer más eficiente lo público, en materia de sus funcionarios, y los bienes y servicios que dan a la sociedad para su bienestar y crecimiento".

Luego de poner a consideración el programa que llevaría como presidente, Carlos Alvarado presentará a sus candidatos a vicepresidentes este domingo, a partir de las 10 a. m. en Pueblo Antiguo, en el Parque de Diversiones.