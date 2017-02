Trump recibe a Netanyahu y rechaza insistir en solución de dos estados

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para una reunión bilateral.

Netanyahu es el cuarto dirigente extranjero en ser recibido por el nuevo presidente estadounidense en la Casa Blanca. La visita ocurre en momentos en que Washington sugiere que podría dejar de apoyar una solución de dos Estados al conflicto entre israelíes y palestinos.

"Una solución de dos estados que no traiga paz es un objetivo que nadie quiere alcanzar", dijo un funcionario el martes bajo condición de anonimato.

"La paz es el objetivo, sea bajo la forma de una solución de dos estados si es lo que las partes quieren, sea otra cosa si las partes lo quieren", agregó.

"Va a ser un problema de ellos, nosotros no vamos a dictar los términos de la paz", dijo el funcionario.

Durante buena parte del último medio siglo los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, respaldaron la solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino, que fue la base de las conversaciones de paz de Oslo y de Camp David.

En Ramalá, la dirigente palestina Hanan Ashrawi, dijo a la AFP que la aparente ruptura del gobierno de Trump con una solución de dos estados "carece de sentido".

Miembro del comité ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), Ashrawi consideró que "administración estadounidense está tratando de satisfacer a la coalición extremista de Netanyahu ".

Estimó que Estados Unidos "no puede" dejar de lado la solución de dos estados "sin (proponer una) alternativa", que ello "no es una política responsable y no sirve a la causa de la paz".

Trump, que desde que llegó a la Presidencia, buscó reafirmar que Estados Unidos es un férreo aliado de Israel y marcar diferencias con su antecesor Barack Obama, aún no ha hablado con la dirigencia palestina desde que asumió el Gobierno.

Se espera que el presidente comunique a Netnayahu su deseo de impulsar una solución al conflicto, y encargó a su yerno Jared Kushner y al abogado Jason Greenblatt encabezar esa búsqueda.

Sin embargo, hay muchas interrogantes acerca de cómo se alcanzará el objetivo de paz.

Netanyahu ganó la elección del 2015 con la promesa de que no aceptará la creación de un estado palestino, algo que tensionó las relaciones con el gobierno de Obama.

El expresidente fustigó la política israelí de impulsar asentamientos en tierras palestinas ocupadas como contraria a una solución de dos estados.

Trump dijo en una entrevista publicada la semana pasada por el diario israelí Israel Hayom que "no soy alguien que piense que la expansión de las colonias sea buena par la paz".

Aunque evocó la posibilidad de que Israel construya sobre tierras ya en desarrollo.

"La construcción de nuevos asentamientos o la expansión de los asentamientos existentes más allá de sus actuales límites podría no ayudar a lograr el objetivo" de la paz, dijo la Casa Blanca a comienzos de febrero.

Agenda

Netanyahu llegó el lunes a Washington y cenó el martes con el secretario de Estado Rex Tillerson. Tras reunirse este miércoles con Trump, el primer ministro israelí sostendrá encuentros con legisladores.

Además de procurar el apoyo de Trump tras ocho años de tensiones con Obama, Netanyahu también buscará evaluar el apetito del magnate por mejorar las relaciones de Estados Unidos con Rusia.

En efecto, Trump ha manifestado su interés de trabajar con Moscú para derrotar al grupo Estado Islámico lo que implicaría impulsar los objetivos de Siria e Irán, aliados de Rusia.

Israel considera a Irán y a la milicia libanesa Hezbolá como las principales amenazas a su existencia, visión que comparten los líderes de los estados sunitas árabes de la región.

Netanyahu, uno de los más duros detractores del acuerdo nuclear alcanzado por Irán con las potencias internacionales en 2015, cuenta con poner el acento sobre ese país.

El primer ministro calificó de "error histórico" a ese acuerdo, en tanto Trump dijo que el mismo era "lo más estúpido" que había visto.

Poco antes de su partida hacia Estados Unidos, Netanyahu dijo: "la alianza con Estados Unidos siempre fue extremadamente fuerte. Y lo será aún más (...) El presidente Trump y yo tenemos una visión similar sobre los peligros que emanan de la región, pero también de las ocasiones" que se presentan.

¿Qué es la solución de dos estados?

La creación de un Estado palestino que coexista en paz con Israel es la solución de referencia internacional a uno de los conflictos más antiguos del mundo.

¿Qué es la solución de dos Estados? ¿Cuál es la alternativa? Aquí algunas claves para entender esta idea, que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, parece cuestionar.

- ¿Dos Estados? ¿Cómo?

La solución llamada de "dos Estados", uno israelí y otro palestino, coexistiendo en paz significa, en los hechos, la creación de un Estado palestino volviendo a las fronteras heredadas del conflicto israelo-palestino de 1967, la Línea Verde que delimita Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, que los palestinos reivindican como su capital.

En 1988, el difunto líder palestino, Yaser Arafat presentó una declaración de independencia que, por primera vez, evocaba "dos Estados para dos pueblos". Arafat reconoció entonces el Estado de Israel y su soberanía sobre el 78% de la palestina histórica.

Este reconocimiento está aceptado por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que reagrupa el conjunto de los movimientos palestinos, excepto los islamistas de Hamas y de Yihad islámica, fuertes en Gaza. Hamas, que no reconoce Israel, se opone a la solución de dos Estados y reivindica un Estado palestino en todo el territorio histórico de Palestina.

Desde 1947, los dos Estados están presentes en el Plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina, mientras que Jerusalén forma una tercera entidad bajo control internacional.

Los acuerdos de Oslo preveían que un Estado reemplace a la Autoridad Palestina en 1993. Esto no se concretó y en 2003 la Hoja de Ruta del Cuarteto planeó que el Estado palestino se instaurara en el 2005.

- ¿Quién está a favor y quién está en contra?

Para la dirigente palestina Hanane Achraui, existe "un consenso global" basado en la solución de dos Estados para lograr la paz.

La ONU, que otorgó al Estado Palestino el estatus de Estado observador, hizo suya esta opción, cuando es el principio fundamental de la solución recomendada por la Unión Europea.

A finales de diciembre del 2016, el ex secretario de Estado estadounidense John Kerry afirmó que era "la única vía posible" para la paz.

La iniciativa de paz árabe del 2002, que propone la creación de un Estado palestino a cambio de un reconocimiento de Israel por los Estados árabes, se basa igualmente en esta solución.

En el 2009, después de un nuevo fracaso de negociaciones de paz, Benjamin Netanyahu pronunció su discurso de Bar Ilan en el que asumía por primera vez públicamente, el 14 de junio del 2009, la idea de un Estado Palestino que coexista con Israel.

Seis años más tarde, en plena campaña electoral, afirmó que "la realidad ha cambiado". Actualmente, líder de una coalición gubernamental dominada por los ultranacionalistas y los partidarios de la colonización sin mesura, está sobrepasado por su derecha, que en el gobierno reclama una anexión de Cisjordania.

Además, Netanyahu condiciona la creación de un Estado palestino a un reconocimiento por los palestinos de Israel como un Estado "judío", a lo que se niega el presidente de Palestina.

- ¿Cuáles son las alternativas?

Según recientes encuestas, los dos Estados como solución al conflicto cuenta con cada vez menos apoyos por parte de los palestinos y los israelíes. A finales de septiembre, un 50% de los palestinos se mostraban en contra, al igual que un 41% de israelíes.

Algunos, en su mayoría en Israel, abogan por un solo Estado, binacional, donde los palestinos e israelíes tendrían los mismos derechos. Esta opción deja en suspense la cuestión demográfica y la opción de elegir a un presidente de una u otra comunidad, en un momento en el que muchas voces promulgan conservar el carácter judío del Estado de Israel.

Israel cuenta actualmente con un 17,5% de árabes israelíes, descendientes de palestinos que se quedaron en su territorio en la creación de Israel, que afirman ser tratados como ciudadanos de segunda.