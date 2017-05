Donald Trump está molesto por montaje fotográfico en el que aparece decapitado

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este miércoles su enojo con la actriz, cantante y presentadora estadounidense Kathy Griffin, quien durante una sesión fotográfica mostró una imagen de una cabeza decapitada que se parecía mucho a la del mandatario.

"Kathy Griffin debería avergonzarse. Mis hijos, especialmente mi hijo de 11 años, Barron, están dolidos por eso. ¡Enferma!", escribió Trump el miércoles en Twitter.

Consciente de haber cruzado un límite, la artista de 56 años, ferviente opositora del presidente republicano, pidió disculpas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Soy una humorista, he cruzado la línea. ¡He ido demasiado lejos! La imagen es muy molesta. Comprendo que he ofendido a la gente, no es divertido, lo comprendo", afirma.

"Pido que me perdonen, he ido demasiado lejos", agregó. "He cometido un error, me equivoqué".

La provocadora imagen fue puesta en línea por el fotógrafo Tyler Shields. Kathy Griffin le pidió que la retirara.

"Asquerosa pero no sorprendente", tuiteó el martes de noche uno de los hijos del presidente estadounidense, Donald Trump Jr.

"Es la izquierda de hoy. Lo consideran aceptable. ¿Se imaginan si lo hubiera hecho un conservador cuando Obama era presidente?", agregó.

Según la cadena ABC, el Servicio Secreto, encargado de la protección del presidente, tomará cartas en este caso.