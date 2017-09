Tica que vivió el terremoto en México: 'Hay fugas de gas por todos lados'

Nancy Díaz Arias, una costarricense que estudia Gastronomía Internacional en la Ciudad de México, se encontraba en un restaurante cuando se produjo el terremoto que sacudió ese país, a principios de la tarde.

"Estamos afuera, hay fugas de gas por todos lados, al parecer hay edificios dañados, al igual que un hospital. Sonó muy feo, bastante feo. A las 11 a. m. hubo un simulacro", manifestó esta oriunda de la ciudad de Alajuela, de 34 años.

Y es que el evento ocurrió justamente cuando México rememoraba el terremoto del 19 de setiembre de 1985, que devastó la capital del país y dejó miles de muertos.

La costarricense agregó que el movimiento empezó en forma leve y luego se intensificó.

"Me caí encima de una máquina y una compañera me sacó. No podemos entrar y no creo que trabajemos hoy. Siento que duró mucho. Hay botellas rotas, platos rotos, una lámpara caída. Acaba de llegar Internet, estamos asustados, realmente gracias a Dios hubo simulacro porque no hubiéramos sabido cómo actuar en estos momentos. Estamos en la calle porque no podemos entrar a ningún lado", explicó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica informó de que la embajada en aquel país "está siendo desalojada por la emergencia que se está presentando ante las fugas de gas" en la zona donde se encuentra

El terremoto registró una magnitud de 7,1 grados y se produjo a una profundidad de 57 kilómetros, entre los estados de Pueblo y Morelos, precisó el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN).