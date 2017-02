Opositor Leopoldo López llama a 'rebelión' electoral en Venezuela

Está encarcelado desde hace tres años

Caracas

El líder opositor Leopoldo López llamó a una "rebelión" electoral para presionar la realización de comicios generales en Venezuela, en una carta leída durante una protesta en Caracas al cumplir -este sábado- tres años preso.

"Estamos en la obligación de promover y organizar la rebelión de los votos. Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con su actitud, organizaremos entonces nosotros las elecciones", desafió López en una carta fechada en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de la capital.

El dirigente se refería al aplazamiento de los comicios de gobernadores que debieron celebrarse en diciembre pasado y que fueron pospuestos para este año, sin fecha aún.

"Organicemos una gran consulta popular en la que la gente vote y decida si quiere o no que haya elecciones presidenciales en 2017", indicó el político, e instó a lograr esas votaciones por medio de una "escalada de presión popular, democrática y no violenta".

Las elecciones presidenciales están previstas para diciembre del 2018.

López, quien purga una condena de casi 14 años de cárcel, llamó además a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a realizar en marzo "una gran toma nacional para la convocatoria de elecciones".

El mensaje fue leído ante unas 2.000 personas por Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, desde un camión que sirvió de tarima para la manifestación.

López lo considera la "ruta" para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, elegido para el período 2013-2019, y cuya gestión rechazan 80% de los venezolanos, según encuestas.

Voces de oposición. Bajo el lema "no más dictadura", los seguidores del líder radical, de 45 años, bloquearon durante un par de horas una de las principales autopistas en el este de Caracas, donde armaron un mosaico gigante con su rostro y exigieron liberarlo.

También reclamaron "elecciones generales" para superar la grave crisis política y económica y condenar la salida del aire -por orden de Maduro- de la televisora CNN en español el pasado miércoles.

"Leopoldo está preso injustamente, es inocente. El país se nos va de las manos, hay hambre, inseguridad, el país no aguanta, este pueblo no puede seguir inerte, Maduro no puede seguir en la presidencia", dijo a la AFP Xiomara Enríquez, de 72 años.

"Si este año no hay elecciones, como sea vamos a lograr que se respete ese derecho, no nos van a convertir en una Cuba", declaro por su parte Kevin López, de 23 años, estudiante de comercio.

Lilian Tintori, esposa de López, marchó con unas 200 personas durante una hora por la autopista Francisco Fajardo.

LEA: Donald Trump pide a Venezuela liberación del líder opositor Leopoldo López

"Vamos a salir de esta dictadura en la calle, protestando para liberar a todos los presos políticos y exigir una nueva elección presidencial", expresó Tintori, acompañada por la madre de López, Antonieta Mendoza, y el diputado Henry Ramos Allup.

En la carta, López le pidió a su esposa continuar el esfuerzo para lograr la solidaridad de más países.

En Madrid, dirigentes del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos también marcharon para pedir la liberación de López y demás opositores presos en Venezuela .

El pasado miércoles, Tintori se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien posteriormente exigió en Twitter la inmediata liberación del opositor. La canciller Delcy Rodríguez calificó ese pedido de "intromisión y agresión".

LEA: Gobierno de Venezuela vincula a esposa del opositor Leopoldo López con plan golpista

Un día después de esa cita, la justicia ratificó en última instancia la sentencia contra López.

Este sábado, el departamento de Estado estadounidense reiteró en un comunicado el pedido de excarcelación para un centenar de "prisioneros de opinión", entre ellos el fundador del partido Voluntad Popular.

López fue detenido el 18 de febrero de 2014, y en septiembre de 2015 condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante protestas para exigir la renuncia de Maduro.

Esas manifestaciones dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.

En paralelo a la marcha de los partidarios de López, un comité de víctimas de las protestas de 2014 caminó hasta la sede de la Fiscalía en Caracas para pedir que se aumente la condena contra el dirigente, al culparlo de asesinato. "Toda mi Solidaridad con los familiares de las víctimas, de los asesinados y heridos por la violencia golpista. Justicia para las víctimas de la guarimba (protesta violenta)", escribió Maduro en Twitter.