Dos veinteañeros ayudaron a frenar ataque cibernético mundial

Londres

El enorme ciberataque que propagó software malicioso por todo el mundo, paralizando redes informáticas en hospitales, bancos y agencias gubernamentales, fue frustrado por un joven investigador británico con la ayuda de otro ingeniero de seguridad de veintitantos años en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Gran Bretaña y otras organizaciones elogiaron al investigador de ciberseguridad británico, un joven de 22 años identificado en línea solo como MalwareTech, quien al principio sin querer descubrió un "interruptor de apagado" que detuvo el inusitado ataque.

Para entonces, el ataque con ransomware (un programa malicioso que bloquea una computadora y que muestra un mensaje exigiendo el pago de un rescate para liberar los datos del usuario) había paralizado la red hospitalaria de Gran Bretaña y sistemas informáticos de varios países en un intento de extorsión.

Las acciones del joven investigador pudieron haberle ahorrado a compañías y gobiernos millones de dólares, al frenar el ataque antes de que las computadoras en Estados Unidos se vieran más afectadas. En una publicación difundida el sábado en un blog, MalwareTech explicó que se enteró el viernes de que las redes de todo el sistema de salud de Gran Bretaña habían sido atacadas por ransomware.

Precisó que alguien le avisó que "esto era algo grande". MalwareTech detalló que comenzó entonces a analizar una muestra del software malicioso y notó que su código incluía una dirección web oculta que no estaba registrada. Dijo que entonces "rápidamente" registró el dominio, algo que él hace regularmente para tratar de descubrir maneras de rastrear o detener programas maliciosos.

LEA: ¿Qué se sabe sobre el ciberataque que afectó a 150 países?

Del otro lado del océano Atlántico, Darien Huss, un ingeniero de investigación de 28 años que trabaja para la firma de ciberseguridad Proofpoint, estaba haciendo su propio análisis. El residente de Michigan expresó que se dio cuenta que los autores del ransomware habían dejado una función conocida como kill switch (interruptor de apagado).

Huss tomó una foto de su pantalla, que mostraba su descubrimiento, y la compartió en Twitter. Poco después él y MalwareTech se contactaron para comentar sobre lo que habían encontrado: que al haber registrado el nombre de dominio y al redirigir los ataques al servidor de Kryptos Logic había activado el interruptor, deteniendo las infecciones del ransomware.

#WannaCry propagation payload contains previously unregistered domain, execution fails now that domain has been sinkholed pic.twitter.com/z2ClEnZAD2