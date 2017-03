Secretario de Justicia de Estados Unidos acusado de ocultar contactos con Rusia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Washington

El secretario de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, hombre cercano al presidente Donald Trump, era blanco de duras críticas por parte de los demócratas tras las revelaciones del diario Washington Post sobre sus contactos con el embajador ruso en Estados Unidos.

Estas revelaciones constituyen un nuevo golpe para la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que desmintió en varias ocasiones sus eventuales vínculos con Rusia , acusado de injerencia en la campaña electoral de 2016.

El Washington Post informó el miércoles por la noche de que Jeff Sessions --exsenador que había asesorado sobre política exterior y otros temas a Trump durante la campaña-- se reunió con el embajador Sergey Kislyak en julio y en setiembre, contrariamente a lo que había declarado ante el Senado en su investidura.

En enero, en las audiencias del Senado, bajo juramento, Sessions había afirmado que "no tenía contactos con los rusos".

En febrero pasado, el consejero de seguridad nacional nombrado por Trump, Michael Flynn, tuvo que renunciar tras conocerse que había discutido con el embajador ruso en Washington cuando Barack Obama era aún presidente.

Flynn había ocultado el contenido de esas conversaciones, incluso en el informe que le había entregado al vicepresidente Mike Pence.

En un comunicado, Jeff Sessions afirmó que nunca se había reunido "con un responsable ruso para hablar sobre la campaña" presidencial.

"No sé a qué se refieren esas acusaciones. Son falsas", agregó.

La Casa Blanca confirmó los encuentros de Sessions pero afirmó que no había hecho nada reprochable, estimando que las revelaciones del Washington Post eran un nuevo "ataque" demócrata contra Trump.

"Sessions se reunió con el embajador en su calidad oficial de miembro de la comisión de las fuerzas armadas del Senado, lo que es completamente coherente con su testimonio", afirmó un responsable de la Casa Blanca.

Se trata de un nuevo "ataque de los demócratas contra la administración Trump", agregó.

Representantes demócratas exigieron el miércoles que el Congreso nombre a un investigador especial independiente para esclarecer la eventual injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016.

"Dadas las declaraciones falsas de Sessions sobre los contactos con los responsables rusos, necesitamos un comité especial para investigar los lazos entre Rusia " y los miembros del equipo Trump, declaró el senador demócrata Ron Wyden, miembro de la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes.

Nancy Pelosi, jefa de los demócratas en el Congreso, fue más allá y exigió la inmediata renuncia de Jeff Sessions.

"El secretario de Justicia debe renunciar por haber mentido bajo juramento al Congreso", declaró Pelosi.

Jeff Sessions, un ultraconservador de 70 años, fue el primer senador republicano en brindar su apoyo a Trump en las primarias para la presidencia.

El "Attorney General" supervisa al FBI (policía federal), a los 93 fiscales federales, las oficinas de control del alcohol y el tabaco, la administración penitenciaria, el servicio de búsqueda de fugitivos y la DEA (agencia de lucha contra la droga).

La prensa estadounidense, incluido el New York Times, afirmó, sin presentar pruebas, que responsables de la campaña de Trump mantuvieron contactos con miembros de los servicios secretos rusos antes de las elecciones del 8 de noviembre.

Esos contactos habrían tenido lugar en el momento en que Rusia interfería, según los servicios de inteligencia estadounidenses, en la campaña presidencial con el objetivo de desacreditar a la candidata demócrata Hillary Clinton.

La administración Trump rechaza las acusaciones de injerencia de Rusia, también desmentidas por Moscú.

Sessions dice que se apartará de pesquisas sobre Rusia "cuando sea adecuado"

Washington, 2 Mar 2017 (AFP) - El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo este jueves que se apartará de las investigaciones del Departamento de Justicia sobre los presuntos vínculos de la campaña presidencial de Donald Trump con Rusia "cuando sea adecuado", tras revelarse que mantuvo contactos con el embajador en Washington.

"He dicho que, cuando sea adecuado, me recusaré. No hay dudas sobre eso", aseguró a la cadena de televisión NBC.

Desde su cargo al frente de la justicia del país, el exsenador supervisa el FBI, que lanzó una investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en la campaña presidencial.

Los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que el gobierno ruso se inmiscuyó en el proceso de elección del nuevo presidente para favorecer a Trump, en detrimento de Hillary Clinton.

El diario The Washington Post informó la noche del miércoles que Sessions se reunió con Sergei Kislyak, representante ruso en Estados Unidos, en julio y septiembre, coincidiendo con la campaña, durante la que asesoró a Trump en materia de política exterior y otros temas.

Pero durante las audiencias del Senado para confirmar su nombramiento, Sessions declaró bajo juramento que no tuvo contactos con el gobierno ruso, posición que reiteró durante su entrevista con NBC.

"No me reuní con ningún funcionario en ningún momento para hablar de temas políticos", insistió. "Estas informaciones son increíbles y falsas. Y no tengo nada más que decir al respecto".

El Kremlin no está al corriente de contactos de su embajador con funcionario de EE. UU.

Moscú, 2 Mar 2017 (AFP) - El Kremlin declaró el jueves que no estaba al corriente de supuestos encuentros del embajador ruso en Washington con el secretario de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, quien bajo juramento ante el Senado había negado los contactos.

"No estoy al corriente de eventuales encuentros. No sé si tuvieron lugar o no y, si sí, cuál era el contenido", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov.

Peskov respondía a las preguntas de los periodistas sobre las revelaciones del diario Washington Post que dan cuenta de contactos del exsenador Sessions y el embajador ruso en Estados Unidos Serguei Kisliak.

Hoy el portavoz del Kremlin dijo que "el trabajo del embajador es tener la mayor cantidad de encuentros posibles, incluso con los representantes del poder ejecutivo y legislativo del país" en el cual está destacado, dijo Peskov.

"Cuantos más encuentros organiza, mejor trabaja", dijo, agregando que eso "concierne a cualquier embajador".

Por su parte, la embajada de Rusia en Estados Unidos indicó que "no comentaba sus numerosos contactos con interlocutores locales, efectuados cotidianamente según la práctica diplomática", en una declaración entregada a la AFP.

