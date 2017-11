"Lo que nunca me pasó por la cabeza es que esta cuestión iba a terminar siendo de los donadores ticos, porque eso estábamos claros que estaba bien. ¡Yo había hablado con ellos! Ahora me doy cuenta que me habían mentido descaradamente en mi cara diciéndome que no habían hecho ninguna cosa y realmente, según lo que he escuchado acá, lo hicieron.