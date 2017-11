Ese día ella relató: "Don Jorge me pregunta que cómo había salido lo de la medida cautelar y yo le dije que se había suspendido la audiencia, entonces él me dice que hable con Frankarlo Pessoa para que le dé la información y yo pueda responder a la consulta (de medios de prensa). Saliendo de la oficina de don Jorge, yo de manera inmediata llamo desde mi celular a Frankarlo, no me contesta y yo le envío un mensaje de texto, me contesta indicando que lo llame a la extensión de la oficina, yo procedo a llamarlo a él y me comenta y que ya lo había llamado el señor Justo Pastor a preguntar por ese mismo asunto y que también lo había llamado la fiscal Diana Hernández, esta última a nombre de la Fiscalía General".