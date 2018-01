“Mi hijo se gradúa del secundario el año próximo. Lo primero que pensé cuando me enteré del fin del TPS es: ¿cómo me lo llevo a El Salvador? El es adolescente y allá hay mucha delincuencia y maras (bandas delictivas). Pero si no lo llevo, ¿cómo lo dejo solo en este país? El quiere seguir estudiando, quiere tener una carrera universitaria”.