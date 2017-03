Shawn Sullivan: Airbnb hospedó a 228.000 visitantes en Costa Rica durante el último año

Director de Políticas Públicas para Latinoamérica

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

En una casa en un árbol, en una propiedad junto a la playa, o en una vivienda compartida con una familia en Heredia. Así prefirieron hospedarse al menos 228.000 visitantes que llegaron a Costa Rica, en los últimos 12 meses, según cifras de la plataforma de hospedaje, Airbnb.

Esta cifra es cercana al 8% del total de llegadas al país durante el 2016 (2.925.128), según cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Información de esta institución con corte al 2015, muestra que 11% de los viajeros que ingresaron al país por la vía aérea alquilaron una casa.

Los datos de Airbnb, confirman que cada vez son más los turistas los que prefieren rentar una propiedad que pagar por una habitación de hotel.

En su mayoría, el 65%, prefiere alquilar propiedades completas, mientras que el resto reserva un espacio compartido.

La misma tendencia ocurre con las personas que reservan estos sitios desde computadoras en Costa Rica. En el último año, 87.000 personas alquilaron un cuarto o una casa en Airbnb para vacacionar dentro o fuera del país.

Estas cifras fueron reveladas por Shawn Sullivan, director de Políticas Públicas de Airbnb para Latinoamérica y el Caribe, quien habló con La Nación sobre el crecimiento de la empresa, sus intenciones por salir de la informalidad y recaudar impuestos.

En Costa Rica, existen 7.200 anfitriones que ofrecen en conjunto 12.000 espacios para hospedarse. Estos anfitriones ganan, en promedio, $2.800 (casi ¢1.600.000, según el tipo de cambio actual) al año, por medio de la plataforma.

– ¿A qué atribuye el crecimiento en visitantes que prefieren Airbnb?

– Para muchos turistas representamos una oportunidad para vivir como un local y lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos años es que la industria turística está cambiando, antes era todo incluido, una habitación en un hotel; hoy en día la mayoría no quiere quedarse en distritos hoteleros, quieren una experiencia, un barrio, una provincia.

Para nosotros es bueno, porque es lo que ofrecemos. 78% de los alojamientos publicados en Airbnb está fuera de los distritos hoteleros.

– ¿Cómo garantizan la calidad para los clientes?

– Si alguien llega a un Airbnb y no se siente cómodo, no se siente seguro, si la casa no es como la vio en las fotos, o cualquier cosa que pase, el huésped debería llamarnos para buscar otro sitio o le pagamos una habitación de hotel, mientras encontramos otro lugar.

"Por el otro lado, si el anfitrión no está satisfecho o le han provocado un daño, hay un seguro para arreglos.

"También está el sistema de calificaciones tanto para los huespedes como anfitriones. Con estas calificaciones sacamos a los actores malos".

– ¿Cómo favorece Airbnb la promoción turística de los países?

Estamos buscando maneras de trabajar con los gobiernos. Nuestra plataforma es impresionante, en los últimos años 180 millones de personas han usado Airbnb, por lo que es una herramienta que valoramos, también en redes sociales. Esto es algo que queremos hacer con Costa Rica.

– ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Hacienda ante la propuesta de recaudar el impuesto de venta?

– He visto algunos comentarios a través de los medios, pero nada oficial; yo entiendo que una de las preocupaciones del Gobierno es que quiere saber quiénes son los anfitriones, entendemos esa preocupación, pero de nuestra parte creemos que podemos establecer de una manera confiable la recaudación de impuestos sin dar estos datos.

"Sería bueno para el Gobierno tomar en cuenta esta nueva economía colaborativa, para nosotros es importante ver cómo podemos trabajar con todos los gobiernos para tener un marco legal que reconozca esta nueva manera de hacer las cosas.

"Pensamos que cada ciudadano debe pagar sus impuestos bajo las leyes de su país. Pensamos que es un servicio extra (la recaudación); podemos garantizar que vamos a recaudar todos los impuestos correctos. Pero si el Gobierno no quiere, decisión de ellos, están perdidendo plata"

– ¿Están de acuerdo con nuevos impuestos como el que propone un borrador de proyecto de ley que redactan los empresarios turísticos en el país, y que les impondría un 5% adicional para financiar parques nacionales?

– Nos hemos reunido con Canatur y queremos trabajar con ellos y con el Congreso y el Gobierno para implementar una ley razonable y que tome en cuenta empresas como Airbnb.

"Estamos dispuestos a pagar los mismos impuestos que los hoteles, pensamos que no tiene sentido pagar un impuesto más alto. Si el gobierno quiere dedicar un fondo para los parques es un tema doméstico. Pensamos que lo mejor sería hablar con nosotros y ver cómo podemos trabajar juntos en esto".

– ¿Cómo se benefician las economias de Airbnb, a pesar de operar en la informalidad?

El costo de la comisión es solo del 3%, entonces la mayoría del dinero se queda con el anfitrion y hemos visto que 40% de las ganancias las están gastando a 10 cuadras de donde vive el anfitrión.

"El impacto económico es impresionante y acá, en Costa Rica, una familia tica puede ganar casi $3.000 extra haciendo un pequeño negocio. No es un montón de plata, pero para algunas familias que están teniendo dificultadres es importante.

"Los gobiernos no se deberían enfocar tanto en Airbnb sino en el impacto que estamos teniendo acá. La gente más importante, desde mi punto de vista, son los microemprendedores de Costa Rica, nosotros solo somos una plataforma".

¿Está dentro de los planes de la empresa realizar inversiones en la región o en Costa Rica?

– Es posible. No hemos llegado al momento de establecernos en América Latina en una oficina, pero no sé, depende, si nuestro crecimiento sigue como el de ahora, es posible. Pero hoy en día solo tenemos en Brasil.