“Hay un mandato sobre el e-commerce que viene del año 98, lamentablemente ese mandato no es un mandato para e-commerce sino es para el impacto que tiene en ciertos aspectos del comercio, entonces no tiene una visión abarcativa, transversal y, sobre todo, no incorpora la enorme riqueza que el e-commerce ha traído al mundo en los últimos 20 años”, indicó la excanciller argentina.