Economista Melvin Garita: Deudores deberían ser prudentes ante baja en calificación de Fitch

Entrevista acerca de la reducción en la nota de la deuda de Costa Rica

San José.

Consultado acerca de las repercusiones de la merma en la calificación de la deuda de Costa Rica, tomada por la calificadora Fitch, el economista Melvin Garita advirtió de que uno de los efectos más notables se daría en la presión sobre las tasas de interés, pero esa decisión señala también la necesidad de solucionar grandes problemas pendientes.

Desde el 2010 se viene señalando el problema de la diferencia negativa entre ingresos y gastos del Gobierno (déficit fiscal) y no se ha avanzado en la búsqueda de soluciones, siendo una de las principales la búsqueda de soluciones el problema del empleo público, recordó el economista.

En ese contexto, Garita aconsejó a los usuarios de crédito que sean prudentes y que antes de endeudarse hagan un ejercicio donde simulen cuánto le subirá la cuota mensual en diferentes escenarios de tasas de interés.

También aconsejó el ahorro y explicó que todos lo pueden hacer si hacen un presupuesto mensual para determinar de esa manera dónde recortar el gasto.

Aquí una parte de la conversación con el economista.

– ¿Qué implicación tendrá para las personas la reducción en la calificación de la deuda de Costa Rica?

– El principal efecto que tendrían las personas es en tasas de interés, tanto en colones como en dólares. Esto debido a que lo que Fitch está diciendo es que el riesgo de prestarle al Gobierno de Costa Rica viene en aumento y ahora la calificación que nos está dando es de un nivel especulativo en términos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente si el país se enfrenta a algún problema, que empiece a crecer menos, que las exportaciones disminuyan, pues va a comenzar a tener problemas para pagar su deuda.

"El primer efecto de esto se podría ver en tasas de interés, pero lo que de fondo nos dice es que hay problemas importantes que no se han solucionado, como es el problema de las finanzas públicas, que es el que viene a alimentar esto. En ese escenario ocurriría que si hay una desaceleración económica, una caída de las exportaciones y una caída de la inversión por algún motivo, el gobierno tendría problemas para financiarse, para pagar sus sueldos y salarios y hoy los ingresos del gobierno alcanzan básicamente para pagar remuneraciones y transferencias, que son sueldos y salarios. Incluso, personas que dependen de sus ingresos, que trabajan para el gobierno central, podría ser que tengan problemas para que se les pague. Y eso es importante porque el sector público representa alrededor de un 15% al 20% de la población económicamente activa. Podría entrar en problemas de pago y de consumos de la gente que no tuviera ingresos para pagar sus gastos y sus préstamos y demás".

– ¿Cuál será el efecto para quien tiene un crédito?

– En general, al ser más riesgoso Costa Rica, lo que va a pasar es que si nos prestan plata va a ser a tasas más altas. Esto en dólares; en colones la dinámica es similar; sin embargo, al ser el principal emisor de deuda el Gobierno las presiones son un poquito más moderadas. Empero, dado el perfil de riesgo, lo que uno podría esperar es que ese aumento de las tasas en dólares tenga presiones en las tasas en colones. En general, una persona va a tener que pagar más mes a mes en sus cuotas por estos créditos, dado que se ajustan a las condiciones de tasas de interés del sistema.

– ¿Qué debe hacer el que vive en Costa Rica?

– Los periodos de problemas de finanzas públicas en Costa Rica están marcados. Desde 1800, Costa Rica ha entrado en quiebra, en bancarrota, alrededor de seis ocasiones. La última fue en los años ochenta (del siglo pasado). Hay que tener claro que esos episodios suceden y con esto no estoy diciendo que vaya a pasar en el caso de Costa Rica, pero sí se tienen que tomar medidas para solucionarlos. Mientras eso no suceda, la gente debería ser prudente con sus decisiones de consumo y endeudamiento. ¿A qué quiero llegar?, a que se debe generar un nivel de ahorro que le permita eventualmente enfrentar problemas más marcados, como puede ser con las tasas de interés o, eventualmente, si se llegara al peor escenario, problemas de financiamiento y de ingresos del gobierno. Ahí la solución y tomando en cuenta que el problema puede abarcar de dos a cinco años, pues es tener un colchón de ahorros para enfrentar cualquier turbulencia, cualquier problema".

"Además, decisiones de endeudamiento medirlas muy buen, tener mucho cuidado, ser muy conservadores de en cuánto me están quedando mis cuotas y pedirle a los bancos con los cuales tengo préstamos que me sensibilicen, es decir, que simulen cuánto es lo que tengo que pagar si la tasa de interés sube de 4,5% (anual) que está hoy a 7,5% o a 10%, tener esos escenarios de estrés presentes para tener claro que si las tasas de interés suben puedo hacerle frente o no a las deudas que estoy contrayendo hoy o no".

– Usted dice que se debe ahorrar, pero muchos se quejan de no tener esa capacidad o posibilidad. ¿Que les aconseja?

– Lo primero que tiene que hacer una persona para empezar a ahorrar es tener claro un presupuesto, es decir, dónde está gastando la plata. Si uno parte de ese ejercicio de gastos mes a mes, va a empezar a encontrar dónde hay aspectos que pueda recortar. Por ejemplo, puede ser que una persona se dé cuenta que está gastando mucho en ir al cine o comiendo afuera. Cada persona va a ir encontrando por si misma con ese ejercicio de presupuesto dónde puede recortar. Cuando empiece a ver que sí hay un espacio va a empezar a ahorrar. Hay diferentes opciones y una de esas alternativas para personas que viven de su sueldo son, por ejemplo, las asociaciones solidaristas porque facilitan tener niveles de ahorro.

– ¿Qué debe hacer quien tiene un proyecto de adquirir un carro o una casa?

– Realizar una sensibilización de la cuota. Contemplar cuánto es la mensualidad que tengo que pagar por ejemplo si las tasas de interés suben al 8% o al 10% y contrastar eso contra mis ingresos. Así puedo definir si en esos escenarios aún puedo seguir comprando ese vehículo. El tema es si se debe entregar el bien, el carro o la casa. Para decisiones de mediano o largo plazo hay que tener muy, muy claro hasta dónde aguanto yo pagar esa cuota si las tasas de interés suben. Ese es un ejercicio muy sencillo que se puede hacer en Excel, con un ejecutivo de un banco o si la persona conoce de Excel lo puede aplicar.

– El Banco Central sugirió en su programa macroeconómico que el país acuda a deuda externa para reducir presión en la deuda interna. ¿Cómo afecta esta calificación de Fitch?

– Ahí el efecto va a ser muchísimo más claro. Lo que implicaría es que el costo de irnos a endeudar hoy sería muchísimo más alto del que enfrentamos hace cinco años o tres años. Eso básicamente lo que implicaría es que si el Gobierno pagaba antes por cada millón de préstamo ¢50.000 al año, ahora va a tener que pagar ¢75.000 o ¢100.000. El costo de los intereses va a ser mucho mayor. ¿Y cuál es el problema con esto? Que si las tasas de interés aumentan y dado el monto de deuda que tiene el Gobierno, el servicio o seguir pagando esa deuda se vuelve muy difícil y ahí es donde los gobiernos llegan a un punto de quiebra en donde los ingresos alcanzan o para pagar los sueldos de los empleados, o para pagar la deuda.

"Ya en Costa Rica se ha visto cómo se ha venido desplazando la inversión en infraestructura que realiza el país y la inversión social por este desplazamiento. El problema sería que salir a endeudarse en el exterior implica un costo mayor de que teníamos hace unos años, con el agravante de que el endeudamiento lo único que hace es comprar tiempo, pues para el año siguiente el problema va a ser igual al de hoy con la suma de la deuda que estaríamos contrayendo durante este año. Si con la deuda compramos tiempo, en el intermedio deberíamos tener una solución al déficit fiscal, que me parece viene por el lado de arreglar el empleo público, donde se genera un crecimiento abultado del Gobierno en sueldos y salarios.

– ¿El efecto de la baja en la calificación será inmediato o a mediano plazo?

– En general, el perfil de riesgo de Costa Rica ha venido desmejorando y esto hace que con el paso del tiempo las tasas que tenemos que pagar hayan venido en aumento. ¿Qué va a ocurrir con este paso de Fitch? Que probablemente va a ser el paso inicial para que otras calificadoras de riesgo también tomen esa decisión, porque lo fundamental no se ha pasado. Entonces, ese aumento de tasas de interés que hemos venido experimentando se va a consolidar o va a continuar.











