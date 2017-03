Bancos objetan nueva medida sobre el manejo de dólares

Decisión del BCCR que reduce libertad de entidades sobre su capital en moneda extranjera

Cámara de bancos no está de acuerdo y ABC presentó una propuesta

Buena parte de los banqueros están incómodos con la decisión del Banco Central de reducirles las libertades que tenían para decidir las porciones de sus capitales que pueden tener en dólares.

El presidente de la Cámara de Bancos, Bernardo Alfaro, le hizo saber al jerarca del Banco Central, Olivier Castro, su desacuerdo con la decisión. Alfaro es también subgerente general de Riesgo y Crédito del Banco Nacional.

La Asociación Bancaria Costarricense, por su parte, entregó una propuesta con cambios a la entidad.

Banqueros consultados individualmente también mostraron su insatisfacción.

La incomodidad surge porque hasta ahora los intermediarios tenían bastante libertad para decidir las porciones de su patrimonio o sus activos que querían tener en dólares.

Pero el 22 de diciembre, comenzó a regir una nueva regla, que en un plazo de dos años las entidades deben alcanzar.

La norma es que la proporción del patrimonio en dólares debe ser igual a la proporción del activo en esa moneda.

Las entidades tienen tiempo hasta el 31 de marzo para entregar un plan al Central, que indique el camino para cumplir.

Al anunciar la medida, el Banco justificó que el margen actual que tienen los bancos para manejar estas relaciones ha generado comportamientos riesgosos de parte de los intermediarios y que influyen sobre el tipo de cambio.

La decisión causó revuelo entre las entidades, pues algunas tendrían que vender o comprar grandes cantidades de dólares o subir o bajar sus préstamos en dólares en forma significativa.

El gerente del Banco Central, Eduardo Prado, informó de que cuatro entidades ya presentaron sus planes y que la medida se mantiene.

Las quejas. Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, explicó que esta agrupación comparte las preocupaciones del Banco Central en el sentido de que no deben haber entidades financieras especulando con el valor del colón con respecto al dólar, pero no están de acuerdo con la medida.

“Si bien esa igualdad inmuniza la razón de suficiencia patrimonial, algunas entidades prefieren inmunizar el valor nominal de su capital, o bien atender los requerimientos que al respecto emite su casa matriz en otra jurisdicción”, dijo.

Por su parte, María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, manifestó que presentaron una propuesta para variar algunos parámetros y establecer normas sobre conductas de mercado con el fin de minimizar el impacto en importantes variables macroeconómicas y en los bancos.

Como subgerente del Banco Nacional, Alfaro dijo que la institución ha sido del criterio de que es importante mantener una posición neutra (activos en dólares iguales a pasivos en dólares). Esta es una de las entidades que tendría que hacer fuertes ajustes.

Leonardo Acuña, subgerente general del Banco de Costa Rica, considera que la medida puede ser incongruente en un mercado de capitales abierto como el de Costa Rica, donde existe libertad para comprar o vender divisas, pero aclaró que son respetuosos de los cambios.

Gerente del Banco Central: 'El Banco Central estudia el tema'

Eduardo Prado, gerente del Banco Central señaló que estudia el tema que limita a los bancos la administración de su capital en moneda extranjera.¿Qué opina el Banco Central de las propuestas que les realizó la Asociación Bancaria Costarricense sobre la decisión?El Banco Central de Costa Rica mantiene en estudio el tema y, en su momento, estará remitiendo la respuesta a esa asociación bancaria.¿Qué opina el Banco Central del rechazo de la Cámara de Bancos a los cambios propuestos?La Presidencia y la Gerencia del Banco Central de Costa Rica, a la fecha, no han recibido comunicación oficial de la Cámara de Bancos sobre este particular. (La Cámara de Bancos informó de que el presidente de la agrupación, Bernardo Alfaro, se reunió con el titular del Banco Central, Olivier Castro, y le externó su posición sobre el tema). ¿Cuántos bancos han presentado planes?Al 27 de febrero del 2017, la Gerencia del Banco Central de Costa Rica ha recibido las propuestas de estrategia de cuatro intermediarios cambiarios.¿Va a efectuar el Banco Central algún cambio a su propuesta inicial a raíz de las observaciones recibidas o se mantiene igual?La modificación al Reglamento para las operaciones cambiarias de contado, introducida en el ordinal II del artículo 11, de la sesión 5751-2016 de diciembre del 2016, está vigente.”En estos momentos no podemos hacer ninguna afirmación con respecto a eventuales cambios y, en el caso de que se dieran, son competencia de la Junta Directiva del Banco Central”.











