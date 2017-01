Presidenta de la Caja: "Las acciones en pensiones son un pacto de la sociedad"

La presidenta de la institucion dice que valorarán todas las propuestas de reforma al IVM

María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), aseguró que estudiarán todas las propuestas de reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La funcionaria aseguró que están obligados a revisar la propuesta de la Auditoría Interna que propuso tomar los recursos del régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

La hoja de negociación de la entidad autónoma será el estudio actuarial hecho por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Sin embargo, Sáenz no descartó incluir nuevas opciones en el marco de la negociación nacional que iniciará en marzo próximo

--¿Cuál es la posición de la Junta Directiva sobre la posibilidad de que se tomen los recursos de las pensiones complementarias para fortalecer el IVM?

--Este es un oficio de la Auditoría que lo remite a la Administración y, por lo tanto, de acuerdo a la Ley de Control Interno se está en el deber de atender ese oficio y hacer las revisiones de lo que se plantea ahí.

"Si de ese análisis se identifican temas que tendrían que subir a la Junta Directiva ahí subiría, esa sería la ruta.

El otro aspecto muy importante es que la Gerencia de Pensiones tiene que analizar todas las propuestas que se planteen independientemente que sea por la Auditoría, ahí hay una obligación que tiene que revisarse.

Pero cuando se habla de las recomendaciones que van más allá de las responsabilidades de la institución, es decir que lleva a cambios de ley obviamente si llega a Junta y, se considera un tema a valorar, tendría que hacerse de conocimiento público. No está dentro de las potestades de la Junta Directiva hacer cambios que le dio origen a ese segundo pilar.

--¿Considera válida la propuesta de la Auditoría Interna?

--Como Junta Directiva hemos discutido mucho, durante todo este año, sobre cuál es el esquema que Costa Rica ha adoptado para el régimen de pensiones. En diversas ocaciones se ha puesto claro que la Institución está con una claridad meridiana de que se optó por una estrategia multipilar y que en esa estrategia tenemos un pilar básico, el obligatorio individual y el voluntario.

"Obviamente en ese contexto no puedo adelantarle criterio de cuál será la posición de la Junta Directiva conforme vayan surgiendo los estudios y las recomendaciones".

"Independientemente de las recomendaciones que se hagan, cada análisis debe estar sustentada actuarialmente. La institución ha sido sería y responsable con el estudio de la UCR, no se va a tomar decisiones, de un momento para otro, de cosas que serían un cambio radical".

"Que esté claro que no está dentro de las potestades de la Institución decir que va a desaparecer ese segundo pilar. Es un tema de reforma legal".

"Nuestra preocupación como Junta Directiva es el fortalecimiento del pilar básico, esa es mi preocupación".

--¿Debe darse la discusión dentro de la Caja de las pensiones complementarias?

--Creo que es válido porque hay comentarios, la gente escucha. Inclusive en el foro (de los 75 años de la CCSS) tuvimos varios expertos sobre este tema.

"En un ámbito democrático la gente puede hacer sus planteamientos, el tema es si se hace el planteamiento, viene el análisis, si llegará a alguna recomendación y a una toma de decisiones".

No podemos decirle a la gente que envíe solo lo que nosotros queremos o deseáramos. La gente tiene muchas visiones y es importante revisarlo. Este es un régimen que tiene una incidencia en el bien público que tenemos que estar atentos a las recomendaciones".

--¿Usted cree que la recomendación de la Auditoría es una solución para el IVM?

--El tema es que se hizo un estudio actuarial y en el informe se hacen recomendaciones claras para ver el fortalecimiento del IVM. Estamos en ese proceso de análisis.

"Hay una evidencia que da cifras y análisis serio y hace recomendaciones y eso es lo que corresponde ahora. Surgirán muchas propuestas y se han ido muchas en pocos días".

"Decir que no las vamos a estudiar me parece que hay que verla, darles las respuestas y el trato que corresponde en la globalizada de todas las recomendaciones".

"Las acciones en pensiones son un pacto de la sociedad sobre al sustento que tenemos los trabajadores al final de nuestra vida laboral".

"Es un acuerdo y los miembros de la Junta hemos sido muy responsables de contar con un estudio serio y ofrecerle a la sociedad las mejoras decisiones".--El estudio de la UCR no recomienda cambios en el segundo pilar, más bien pide revisar edad de retiro, cotización y beneficios. ¿Se quedarán con esas recomendaciones?

--Este es el insumo primario y que tiene sustento técnico. La institución no va a decir no revisaré este porque la UCR no lo dice.--¿Es viable nacionalizar los recursos de las pensiones complementarias? Ya hay oposición de diputados y al sector empresarial.

--No conozco la historia de retorno. Aunque hay países que han ido y venido, como el caso de Chile. Desconozco como es el proceso, pero estoy segura de que requiere de una ley, una reglamentación y obviamente normas y procedimientos.

"No sé, no tengo ni idea. Es una cosa muy compleja, por eso el informe de la UCR está centrado en el marco de juego de la institución".--¿Meterse en una discusión más complicada puede afectar el objetivo de reformas en el IVM?

--Es que no sabemos cómo será la dinámica social y tenemos que estar atentos. Nuestra responsabilidad es reforzar el IVM.--Un aspecto que complica la discusión sobre las pensiones complementarias es que se trata del ahorro individual de 2,4 millones de personas. No es tan fácil.

--Así es. Hay varias operadoras.--Incluso hay personas con pensiones completarías que no cotizan al IVM.

--Por supuesto. Es un tema muy complejo. Cuando se ve el tema general, el IVM es uno de los fuertes, pero no es el único. Pero el segundo pilar lo tenemos todos

"Es complejo pero no podemos rechazar a priori ninguna propuesta, ninguna recomendación porque no corresponde".

--El Poder Ejecutivo se opuso al alza de la cotización de los trabajadores. ¿Por qué decidieron aumentar en un punto porcentual el aporte si están a la puerta de iniciar la negociación con patronos, trabajadores y el Estado?

--Básicamente porque este punto porcentual se ha visto en diferentes momentos en la Junta.

"Desde setiembre del 2014 se planteó la preocupación de que se estuvieran tomando, desde el 2012, intereses (de las inversiones) para completar las obligaciones anuales. Cada trimestre el tema surge como preocupación.

"En agosto del año pasado se tomaron varias decisiones de corto plazo como diversificar inversiones, eliminar lapensión con castigo. Además se colocó el punto porcentual".

"En ese comento se estaba en el tema de la contratación de la UCR y se dijo que era mejor esperar los resultados del estudio. Ahí se dejó en espera".

"En noviembre se plantea el tema de que se tomarán intereses para pagar pensiones y se plantea de nuevo el alza obrera de un punto porcentual como una medida de corto plazo".

"En diciembre se presentó el estudio de la UCR y estuvimos a punto de tomar la decisión; pero se dijo que era necesario primero revisar el informe completo y que en las primeras reuniones de este año tomar una decisión para no tomar intereses de las inversiones".

"Algunas personas dicen que es una decisión abrupta, pero tenemos año y medio de analizarlo y en diferentes ocasiones se ha hablado del tema".--¿La decisión de elevar el aporte puede generar que haya una discusión crispada?

--Obviamente cuando se toman decisiones como está pueden resultar impopulares, pero prevalece la gran preocupación de un régimen saludable. Esa es la razón primordial.

"Se vio más bien como una oportunidad de tener el punto porcentual adicional y tener espacio para la negociación".--¿Incluir en la discusión de reforma del IVM un tema como el dinero de las pensiones complementarias podría desgastar la negociación?

"Es un tema de gran preoupación cuando se abra la pesa. Insisto que vamos a revisar todas las propuestas que lleguen. La idea es que se establezca la metodología de la negociación".

"Esperamos que en marzo esté funcionando la mesa de diálogo y tener la propuesta afinada a los sectores. No pretendemos que el diálogo se extienda por más de ocho meses".

