Creciente tráfico aéreo presiona inversión en terminales de América Latina

El incremento en el tráfico aéreo que enfrentan los países latinoamericanos los ha llevado a aumentar su inversión en infraestructura aeroportuaria.

Según el informe Desempeño de los aeropuertos en América Latina despegó en 2006 y esperamos que siga volando alto de Standard & Poor's, entre el 2006 y el 2016 las tasas de crecimiento del tráfico de pasajeros aéreos casi triplicaron el crecimiento de la producción interna en la región, el cual promedió 2,7% en este periodo.

Entre los factores que, según el documento, explican el comportamiento exponencial del tráfico aéreo se encuentran: el crecimiento significativo de la clase media, mayor acceso al financiamiento, el inicio de las operaciones de varias líneas aéreas de bajo costo, precios del combustible más bajos y la estrategia para aumentar las rutas y frecuencias, que resultaron en una marcada reducción de los costos de los pasajes aéreos.

"Estas tendencias ocasionaron que varios aeropuertos de la región alcanzaran sus niveles máximos de capacidad antes de lo previsto, lo que requirió ampliar o mejorar las instalaciones para manejar el mayor volumen de pasajeros y mantener la calidad de los servicios", señala el documento.

Por ejemplo, el gobierno mexicano está construyendo un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, adyacente al que ya existe, el cual cuadriplicará la capacidad actual y el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, comenzó la construcción de una nueva terminal y, desde el 2016, expande la existente con el fin de duplicar su tamaño.

También los aeropuertos internacionales Jorge Chávez en Lima, Perú; Ezeiza en Buenos Aires, Argentina; Guarulhos en Sao Paulo y Galeao en Río de Janeiro, ambos en Brasil, y Tocumen en Panamá, ya tienen nuevas terminales o están en proceso de completarlas en el corto a mediano plazo, según el informe.

"Consideramos que esta tendencia continuará en los próximos años debido a la creciente clase media en la región, los costos más bajos de los pasajes, la comodidad, el ahorro en tiempo y los factores de seguridad. El crecimiento de los pasajeros a mediano y largo plazo será, en nuestra opinión, de aproximadamente el doble respecto a las estimaciones para el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto)", destaca el documento.

Según el estudio, las inversiones sumarían unos $25.000 millones en la mayoría de los aeropuertos en América Latina, durante los próximos cinco años.

El informe no incluye a Costa Rica, no obstante, el ministro de Turismo, Mauricio Ventura, explicó que el país no se queda atrás y también realiza una inversión en el Aeropuerto Juan Santamaría y ya se dieron los primeros pasos para construir uno nuevo en Orotina.

Ventura explicó que el concesionario del Aeropuerto Juan Santamaría, Aeris, ya invirtió $25 millones y faltan cerca de $75 millones más en obras que incluyen la ampliación de la terminal hacia el oeste, ya se había ampliado hacia el este, además, rampas adicionales para aviones de cuerpo ancho, como los que están llegando de Europa.

Por su parte, la obra en Orotina es de unos $1.932 millones y se estrenaría en 2027, en el escenario más optimista o, en el 2032, en el pesimista.