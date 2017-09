Hilton abrirá 4 hoteles en el país del 2018 al 2021

La cadena hotelera multinacional Hilton anunció la apertura en Costa Rica de cuatro hoteles bajo su administración, entre el 2018 y el 2021.

La marca une a eso la remodelación del Gran Hotel Costa Rica, en el centro josefino.

De esa manera, cuatro de los cinco proyectos se ubican en el área metropolitana de Costa Rica y el quinto está en la península de Osa, en la zona sur.

En total, con los cuatro desarrollos y la remodelación, se anunció la apertura de 675 habitaciones, de las cuales prácticamente 500 estarán en el área central del país.

Los cuatro nuevos complejos suman 596 habitaciones, más las 79 del Hotel Costa Rica.

El desarrollador de los proyectos no informó, pese a que se enviaron consultas a la cadena, además de solicitar detalles acerca de la inversión.

De acuerdo con la información divulgada por la cadena multinacional desde Estados Unidos, los cinco desarrollos en el país son: el Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton; Botanika Osa Peninsula Curio Collection by Hilton; DoubleTree by Hilton Hotel San José La Sabana; Hilton Garden Inn Santa Ana, y Hampton Inn by Hilton San José La Sabana.

De esos desarrollos, la primera apertura sería la del Gran Hotel Costa Rica (ya existía pero está en remodelación) para el primer trimestre del 2018, con 70 habitaciones.

Para el 2019 la cadena dijo que tiene estimada la apertura del hotel en Santa Ana, el cual contará con un total de 138 habitaciones y espacio para reuniones de casi 140 metros cuadrados.

Dentro del plan, el desarrollo en Osa estará listo para su inauguración en el 2020, un hotel que estará en la selva tropical y tendrá 176 habitaciones, así como el DoubleTree en La Sabana, donde se pondrán al servicio 132 habitaciones y suites .

Finalmente, para el 2021 se espera la entrada en servicio del Hampton Inn en La Sabana. Tendrá 150 habitaciones con 12 suites y contará con espacio casi 186 metros cuadrados para reuniones.

Se requiere más. El empresario hotelero y expresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), Gustavo Araya, considera que si el Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC) funciona a plenitud se requieren no solo esas 500 habitaciones adicionales sino entre 1.000 y 1.500 más, en el área Central.

Recordó que en el área central de San José se estiman en funcionamiento unas 3.000 habitaciones. Con las 500 de Hilton se llegaría a 3.500 con una ocupación promedio actual del 56%. Esto implica que una parte de la oferta actual está ya con ocupación.

Recordó que el Centro Nacional de Congresos y Convenciones tiene capacidad para acoger a 4.000 personas, por lo que si se lleva a plena capacidad, el área central presentará un déficit de hospedaje en unos tres o cuatro años.