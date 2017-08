Amazon acelera contrataciones en Costa Rica con la apertura de 2.500 plazas más

San José.

La multinacional Amazon anunció la apertura de 2.500 plazas adicionales en Costa Rica, las cuales espera llenar de aquí a finales del 2017 y con las cuales alcanzará una planilla de 7.500 empleados en el país.

De cumplirse la meta, la compañía aumentaría su fuerza de trabajo en el país en 50% en cuestión de cuatro meses (hoy tiene 5.000 puestos), y prácticamente triplicaría las 2.500 plazas con las que cerró en el 2015, según datos proporcionados en su momento por Amazon, evidencia del acelerado crecimiento de este empleador.

La empresa señaló que quienes aspiran a los nuevos puestos deben dominar un segundo idioma, como inglés, portugués, italiano y francés, según un comunicado que circuló la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), entidad encargada de la atracción de inversión extranjera directa a Costa Rica.

De acuerdo con esta información, Amazon requiere personal en las áreas de servicio al cliente, así como administrativos, recursos humanos, finanzas, investigación y fraude y posiciones gerenciales.

Cinde detalló en el informe que los interesados pueden aplicar a estos puestos por medio del sitio web www.amazon.jobs o la línea telefónica 2562-9111.

Amazon Support Services es una empresa de servicio al cliente que abrió su primer centro en Costa Rica en el 2008. Desde entonces, explicó Cinde, ha tenido un crecimiento continuo de operaciones y funciones en suelo nacional. Sus asociados, agregó el comunicado, han brindado apoyo desde Costa Rica a millones de clientes y vendedores en los Estados Unidos, España, Francia, Italia, México y Brasil.

Hasta ahora, la empresa cuenta ya con 5.000 plazas en Costa Rica, con lo que es uno de los principales empleadores del sector servicios en el país.

"Costa Rica es un país que ofrece talento humano de calidad, por eso decidimos continuar invirtiendo en la contratación de personal costarricense. Actualmente, somos más de 5.000 personas quienes formamos parte de esta empresa", explicó Alejandro Filloy, gerente general de Amazon Costa Rica, según el comunicado de Cinde.

El ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, recordó, por su parte, que Costa Rica tiene una amplia y positiva trayectoria como sede de operaciones de empresas de servicios que desarrollan en el país procesos cada vez más sofisticados.

Añadió que gracias al clima político y económico estables y a las características de nuestros trabajadores y empresarios, el país ha logrado colocarse como un líder en innovación productiva y social, consolidando un ecosistema productivo muy competitivo y con los más altos estándares globales.

Para el director general de Cinde, Jorge Sequeira, compañías como Amazon han permitido que las exportaciones costarricenses de tecnologías de información (TI) y habilitadas por TI, alcanzaran, en el 2016, los $4.031 millones. El crecimiento de esta empresa, dijo, muestra la solidez de sus operaciones y la confianza en el talento humano costarricense para hacer crecer su negocio.

Entre tanto, la cadena de supermercados Walmart comunicó que contratará a 135 empleados fijos y a 42 para la temporada navideña, en vista de la apertura de un nuevo punto de venta en La Lima, Cartago.

Los interesados en ocupar algún puesto deben presentarse con su curriculum completo e impreso el próximo lunes 21 de agosto en el parqueo de Walmart Cartago de 8 a. m. a 4 p. m. Se requiere personal como cajeros (as), empacadores (as), auxiliares de tienda (áreas de abarrotes, textil y mercancías generales), bodegueros, auxiliares de frescos (carnicería, panadería, embutidos, cafetería y verduras), montacarguista, auxiliares de tecnología y auxiliares de protección de activos.

Alejandro Filloy, gerente general de Amazon Costa Rica: 'El talento del costarricense es lo que nos permite crecer'

El gerente general de Amazon Costa Rica, Alejandro Filloy, aseguró que el talento y la calidad del costarricense es lo que le permite a empresas de ese tipo seguir creciento en Costa Rica. Dijo que el país tiene una plataforma básica con las zonas francas y una institucionalidad, con Procomer y otras entidades, pero que al final del día es la mano de obra calificada lo que da el impulso.

Filloy habló tras el anuncio de que Amazon Costa Rica contratará a otras 2.500 personas en lo que resta del año, para llegar a un total de 7.500 plazas en Costa Rica.

- ¿Cuáles son las fortalezas de Costa Rica para atraer empresas de servicios?

– Al final del día es al talento. Creo que tenemos un sistema de zonas francas y demás que nos da una plataforma muy estable para trabajar; tenemos algunas instituciones del Estado, como es el caso de Procomer, con las que se puede trabajar muy bien. Eso digamos que es algo básico, pero en realidad es el talento, la calidad del costarricense, lo que nos permite seguir creciendo.

- ¿Hay suficiente talento?

– Hasta ahora no hemos tenido problema; cuando uno recluta en estos volúmenes siempre es retador, pero nunca hemos dejado de cumplir con los números de reclutamiento y creemos que este año no va a ser diferente.

- Es la apertura más grande de plazas, ¿se llenarán fácil?

– Fácil nunca las hemos llenado. Es un proceso que logísticamente tiene sus bemoles, pero sí creemos que el talento está ahí y que sí las vamos a poder llenar.

- ¿Cuál idioma necesitan más?

– El básico es inglés. Siempre debemos tener claro que este es un país exportador, somos chiquitillos, y hemos sido muy exitosos porque nos hemos preparado muy bien para exportar. Esta no es una situación diferente, esta es una exportación de servicios y en tanto el costarricense se prepare con idiomas, además de otras áreas de preparación, como la parte cuántica y demás, nos va a permitir seguir exportando talento costarricense virtualmente, que eso es en realidad lo que estamos haciendo.

"Entonces, yo creo que ahí el reto es que el costarricense siga invirtiendo en educación y que le dé prioridad también a la parte de idiomas, pues es algo que a nivel tanto de escuela pública como privada debería ser uno de los puntos más importantes".

- ¿Cuáles serían las principales especialidades que van a demandar?

– A ver, le hablo un poquito de historia. Empezamos en el 2008 y en aquel momento se pensaba que iba a ser un centro de servicio al cliente apoyando a nuestros clientes en Estados Unidos y eso requería únicamente de inglés.

"Hoy en día hemos crecido no solo en tamaño sino también en diversidad, lo que quiere decir que necesitamos más idiomas. Estamos apoyando también en portugués, en italiano, en francés, en alemán, entre otros, y seguimos contratando tanto a nivel de entrada como en servicio al cliente (un centro de llamadas) hasta el otro lado, el otro polo, que son desarrolladores de software.

"Entonces, tenemos también servicios financieros, que estamos manejando para América Latina, servicios de recursos humanos a nivel mundial. Es bastante diverso, sería un poco difícil darle toda la lista y los que estén interesados con solo una llamada les pueden decir exactamente cuales son los puestos que están disponibles y cómo aplicar".

- ¿Ya se inició el proceso de contratación?

– Absolutamente, estamos con toda la maquinaria lista. La verdad es que esto nunca para, pero conforme nos acercamos a diciembre, donde hay una mayor necesidad de los clientes de que los atendamos, obviamente se acelera mucho más.

- ¿Le dan servicios a otras empresas?

– No, le prestamos servicios solo a Amazon. Sí lo hacemos a escala mundial y para todos los negocios que están en Amazon. Entonces, servicio al cliente le da apoyo a nuestros clientes de retail, los que compran en Amazon; tenemos un grupo que provee servicios en la nube y esos son personas que apoyan a nuestros clientes que están en estos momentos trabajando en la nube.

"Ahí hay diferentes negocios internos que se apoyan desde aquí, pero todos son parte de Amazon".

- ¿Hay un techo o se puede crecer más en Costa Rica?

– Va a depender de qué tanto el sistema educativo de Costa Rica puede seguir generando personal. Amazon tiene toda una gama. Podemos contratar personas que vienen saliendo del colegio, como su primer trabajo. Una cantidad muy alta de nuestros asociados están activamente en la universidad y eso quiere decir que usan su trabajo en Amazon como una manera de sufragar el costo de sus estudios.

"Además, es su primer experiencia laboral en muchos casos, nosotros los tomamos sin experiencia y los formamos como profesionales y como líderes. También reclutamos gente de alto nivel, gente que esté interesada en liderar grandes grupos en un momento y en un ámbito de mucho cambio. Casi reclutamos a todo nivel.

- ¿Qué más debe hacer Costa Rica para elevar su atractivo?

– Definitivamente, el área cuántica, la parte de matemática hay que ponerle mucha atención. La parte analítica también es muy importante para empresas como la nuestra. A mí me parece que viendo hacia donde se está dirigiendo el mundo, la parte de análisis de datos.

"Si vemos en Internet, hay una gran cantidad de datos que requieren ser analizados para entenderlos, para saber qué es lo que están diciendo y tomar decisiones. Esa es un área en la cual Costa Rica también, poniéndole buena atención, puede crecer bastante en el futuro".

- ¿Cómo se vende Costa Rica?

– Amazon viene creciendo entre un 20% y un 30% anual, a escala global. En realidad no estamos compitiendo contra otros. Donde Amazon pueda llenar puestos los va a llenar. La ventaja que tiene Costa Rica es que tiene nueve años de dar resultados tangibles y muy sólidos. Tenemos una calidad de nivel mundial, siempre llenamos las plazas a las cuales nos comprometemos.

"Entonces, eso nos facilita a nosotros enviar el mensaje de que si nos comprometemos tanto a calidad y a números (volumen) lo vamos a lograr. Eso le da la tranquilidad a una compañía como Amazon de que puede seguir pensando en crecimiento aquí. Llegará un momento en que tenemos que pensar muy bien si el país sigue soportando ese tipo de crecimiento o no, pero todavía no hemos llegado a ese punto.

- El presidente (de Estados Unidos) Donald Trump de nuevo critica a Amazon por llevarse empleos de Estados Unidos. ¿Eso va a afectar a futuro?

– La verdad es que desconozco esa información y no me puedo referir a ella. A lo que sí me puedo referir es a que estos 2.500 empleos son ya comprometidos, los necesitamos y los queremos llenar de aquí a fin de año, y que nosotros damos apoyo no solo a Estados Unidos, sino también a México, a los hispanos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos que necesitan hablar en español, en portugués, que también es un área en la cual nos ha ido muy bien en Costa Rica. Bueno, es algo que no es fácil de replicar en cualquier otro lado.