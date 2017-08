Turistas enfrentan en el aeropuerto un alto margen cambiario

San José

Los turistas que ingresan al país por medio del Aeropuerto Juan Santamaría y que desean cambiar dólares por colones dentro de las instalaciones enfrentan un alto margen cambiario.

Los viajeros tienen dos opciones para cambiar su moneda, una es utilizar los cajeros automáticos dentro del área de llegadas y la otra es usar los servicios de la Casa de Cambio Global Exchange, que ofrece las divisas con un margen cambiario 13 veces mayor que el sistema.

Esta casa de cambio publica todos los días sus precios de compra y venta en la página web del Banco Central. El jueves 24 de agosto por ejemplo, dicha casa ofrecía comprar dólares al público en ¢493,99 y venderles en ¢660,18; con un margen de ¢166,19.

Ese día, el resto de 41 entidades ofrecían un precio promedio de compra de ¢568,47 y de venta de ¢581, un margen de ¢13,26.

¿Por qué es así?

Luis Benavente, gerente comercial de servicio al pasajero de Aeris Holding Costa Rica, explicó que en el 2004 se hizo un concurso y el contrato lo ganó Global Exchange por ocho años. En el 2015 se volvió a realizar un concurso público, en el cual puede participar cualquier entidad financiera, lo hicieron dos empresas y lo ganó Global.

Global Exchange nació en España en 1996, actualmente es una de las tres mayores empresas del mundo de servicio de cambio en los aeropuertos. Está presente en 356 aeropuertos en 19 países en 5 continentes y atienden al año a 4,8 millones de clientes.

"Es posible que si el aeropuerto crece y la demanda de servicios de cambio de moneda creciera también y nosotros valoramos dentro de nuestro plan maestro que pueden licitarse más espacios, hacemos otra licitación y está abierto a que participe cualquier empresa, inclusive la misma casa de cambio actual podría participar", comentó Benavente.

Consultado sobre ¿por qué el margen cambiario es tan alto? Francisco García, gerente de la casa de cambio Global Exchange en Costa Rica, explicó que el servicio que ofrecen tiene un alto valor añadido para los visitantes.

Detalló que atienden las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año; el tiempo de atención ronda entre minuto y medio y dos minutos, tienen disponibles 34 tipos de monedas y cuentan con 73 empleados que atienden al cliente en su mismo idioma.

"100% de nuestros empleados son bilingües, un 40% hablan tres lenguas o más, por lo tanto hay una serie de valores añadidos que explican los márgenes o el precio", explicó García.

Detalló además que tienen algunos descuentos, según la cantidad transada. Por ejemplo, los clientes costarricenses que cambian más de $300 tienen un 20% de descuento en el margen de intermediación, todos los clientes de cualquier nacionalidad que pagan con tarjeta un importe superior a $300 tienen un 10% de descuento en el margen de intermediación.

"Nosotros ofrecemos un producto exclusivo, que es otro valor añadido a nuestros clientes, que es la posibilidad de ejercer una garantía de recompra, que consiste en que para compras superiores a $300 durante 50 días pueden devolvernos el 50% de lo que han transado con nosotros al mismo precio que se les aplicó originalmente, esto no lo ofrece nadie", añadió García.

"Si con todo eso el cliente no está satisfecho aplicamos nuestra política de garantía total, es decir, nosotros le damos a nuestros clientes la posibilidad de que un plazo de 15 días nos devuelvan el 100% de lo que han cambiado por insatisfacción con el precio, entonces, cuando usted me pregunta por márgenes, pues es una oportunidad muy buena para poder explicar exactamente los valores añadidos que ofrece Global Exchange, además de las seguridad, la transparencia, el respeto a la legalidad, prevención del blanqueo de capitales, capacitación de nuestros asesores, etc", añadió García.

Al salir del aeropuerto los viajeros tienen tres opciones para cambiar moneda: Global, los cajeros y también hay una sucursal del BAC San José.

Se intentó tener el criterio del BAC San José sobre sus condiciones en el aeropuerto, pero no fue posible.

García informó que el promedio de divisas que se transa en esa casa de cambio en nuestro país es de $155, el 27% de los clientes cambian menos de $40 y el 60% menos de $100. Desde el 2004 hasta ahora en nuestro país han atendido a 2,5 millones de clientes.

Añadió que, según las encuestas de satisfacción que aplican a los clientes, y que el 99,73% se manifiestan estar plenamente satisfechos con el servicio, el 99,31% volvería a cambiar con Global Exchange y el 99,17% considera que ha sido informado con total claridad.

Se consultó también al Instituto Costarricense de Turismo su valoración sobre el tema, pero no fue posible tener respuesta.