Comisión Nacional del Consumidor multa a Herbalife con ¢2,5 millones

La Comisión Nacional del Consumidor (CNC), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) multó con ¢2.529.000 a la compañía Herbalife International Costa Rica, por supuestamente brindar información incorrecta a los clientes de sus suplementos vitamínicos y para la pérdida de peso.

La resolución se tomó el 16 de noviembre del 2016, pero no se notificó a las partes sino hasta la semana pasada. Herbalife International Costa Rica apeló la resolución y este proceso sigue abierto, según dijeron la CNC por medio de la oficina de prensa del MEIC y la empresa desde Argentina, gracias a su departamento de relaciones públicas.

La resolución de la CNC establece la multa porque, afirmó, no hubo coincidencia entre la información que se le da a los clientes y la cantidad real de porciones que se obtienen en ciertos productos con la cuchara medidora que comercializa la marca.

Esa decisión se tomó ante una denuncia presentada por Oliver Arias Gómez, Yinete Hernández Orocú y Arcelio Alberto Hernández Mussio, en su condición de clientes de los productos de la compañía.

El abogado Hernández Mussio explicó que, por ejemplo, Herbalife comunica a sus clientes que el caso de la proteína la etiqueta dice que da para 40 porciones, pero si se usa la cuchara referida, se obtienen solo 26 porciones, y en el caso del batido, usando tres cucharadas soperas se obtendrían 14 porciones, no las 22 que dice la etiqueta.

La CNC concluyó que la denuncia se declara con lugar por falta de información, de acuerdo a la Ley de Promoción de la Competencia y de Defensa Efectiva del Consumidor. La sanción, dice el documento de la comisión, corresponde a 10 salarios mínimos al momento en que se cometieron los hechos, y que era de ¢252.900.

No se referirán. Por medio de la oficina de prensa del MEIC, la Comisión explicó que no se referirá a este caso porque está abierto ante la presentación de un recurso de reposición o de revocatoria. Por lo tanto, no se logró conocer en cuánto tiempo esperan resolver este recurso.

Desde Argentina y por medio de Analia Cianfagna, del departamento de comunicaciones corporativas, Herbalife respondió en un correo electrónico lo siguiente: "Herbalife Costa Rica aclara que la resolución indicada (voto 1356-16) de la Comisión Nacional del Consumidor no es definitiva y no está en firme. Herbalife ha presentado un recurso de reconsideración en contra de la misma, el cual está pendiente de resolución final".

En un esa misma comunicación, la compañía agregó: "Es de suma importancia resaltar que la Comisión Nacional del Consumidor avaló que Herbalife comprobó que tanto las etiquetas que vienen en el envase de los productos en cuestión como el contenido neto de los mismos, es jurídica y técnicamente correcta. Las etiquetas de productos Herbalife y la cuchara medidora cumplen cabalmente con las especificaciones y medidas informadas al público en general. Herbalife se encuentra a la espera de la resolución del recurso interpuesto y será respetuoso de lo que indiquen las autoridades".

Cianfagna detalló que el recurso de reconsideración se presentó el viernes de la semana pasada, dentro de los tres días posteriores de ley luego de que recibieron la notificación de la CNC.











