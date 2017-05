Junta Directiva del Banco Central no puede sesionar por falta de un integrante

San José.

La Junta Directiva del Banco Central no puede sesionar porque se le venció el periodo al exdirectivo Jorge Alfaro.

El presidente del Banco Central, Olivier Castro, confirmó que a Alfaro se le venció el periodo y explicó que ahora se debe esperar a que el Consejo de Gobierno proponga un nuevo directivo.

Por la junta del Banco Central pasan las decisiones económicas más importantes del país, entre ellas, las relacionadas con el tipo de cambio, tasas de interés e inflación.

LEA:Banco Central contempla aumentar intervenciones y elevar más los intereses para evitar ajustes abruptos en dólar

Actualmente, el Banco Central enfrenta una situación de presión de divisas en el mercado cambiario y la entidad anunció, el lunes 22 de mayo, posibles medidas que podría tomar. La Nación consultó a la autoridad cuáles de esas decisiones requieren la aprobación de la Junta Directiva y está a la espera de la respuesta.

Según la Ley Orgánica del Banco Central, la Junta Directiva de la institución está compuesta por siete miembros: el presidente de la entidad, el ministro de Hacienda y cinco miembros más.

Los cinco miembros deben ser nombrados por el Consejo de Gobierno y ratificados por la Asamblea Legislativa. La duración de los nombramientos es por períodos de noventa meses. Se nombra un miembro cada dieciocho meses.

"Durante el proceso de ratificación de directores por parte de la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva podrá sesionar, válidamente, con la presencia de cinco de sus miembros, como mínimo", señala la ley.

No obstante, mientras el Consejo de Gobierno no proponga un nuevo directivo no inicia el proceso de ratificación y por lo tanto la Junta Directiva no puede sesionar.

En el pasado la Junta Directiva del Banco Central se ha quedado varada por la falta de alguno de sus integrantes.

Por ejemplo, entre noviembre del 2015 y enero del 2016, cuando no pudo sesionar.

La Nación consultó a la Presidencia de la República cuándo se hará el nombramiento del nuevo directivo y está pendiente de la respuesta.











