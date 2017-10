Presidente de Oceánica: ‘Si se cumple con las condiciones, no nos preocupa indemnizar’

Daniel Hernández, presidente ejecutivo de Oceánica de Seguros, confirmó que la empresa está en capacidad para pagarle al Banco de Costa Rica (BCR) por el prestamo Sinocem, pero primero deben revisar si se cumple con las condiciones del seguro de caución para indemnizar.

El empresario explicó a La Nación, el pasado jueves 12 de octubre, que la compañía sí puede asumir el pago del posible reclamo, pese a contar solo con un capital de $5 millones.

Hernández enfatizó que el reaseguro permite a Oceánica enfrentar un posible pago. La firma trasladó parte del riesgo de la póliza a las empresas China Taiping Insurance Holdings y Best Median Insurance RE.

A continuación un extracto de la entrevista, en la cual el empresario estuvo acompañado de Douglas Castro, vicepresidente de Oceánica.

- ¿Cuáles son las condiciones en las que aplica el reaseguro?

- El mercado de seguros está concebido para que una aseguradora pueda trasferir o ceder riesgos en cantidades mucho mayores que su capital. No se suscriben riesgos al capital suscrito de la aseguradora, se asumen riesgos por cantidades muchísimo mayores a su capital.

"El mercado de seguros permite que haya riesgos colocados en muchas partes del mundo y con reaseguradoras que cumplan con las calificaciones de los reguladores".

- ¿Por qué aceptaron dar la póliza de caución de Sinocem si son una aseguradora nueva que aún está en proceso de lograr equilibrio financiero?

- No guarda relación. Todas las aseguradoras comienzan de la misma forma que nosotros ahora, ninguna en el primer año da utilidad, se va consiguiendo cuando se van ingresando primas suficientes para enfrentar los egresos. Por eso hay una normativa sobre mínimos de capital, de solvencia y suficiencia.

- ¿Esta póliza es grande para ustedes?

- Nosotros tenemos clientes más grandes para caución. El seguro está concebido para darle respaldo a la economía de un país. Cualquier aseguradora local y mundial tiene riesgos por encima de su capacidad de capital. El formato está hecho de esa manera, para que se puedan asegurar riesgos mayores.

"No tenemos a riesgo $20 millones o $30 millones, podemos tener en riesgo $1.000 millones. Están preocupados por $20 millones y solo tenemos un capital de $5 millones. No guarda proporción".

- Hay preocupación por los $30 millones porque son fondos públicos, usted puede decir que tiene $1.000 millones, pero no interesan los $970 millones adicionales. En este caso está en discusión si al BCR se le va apagar o no.

- Le digo contundentemente que sí. Nosotros somos una empresa regulada, no somos un modelo de negocio disperso que toma acciones sin control.

"Nos supervisan, validan nuestras capacidades, nuestro respaldo y que el reaseguro sean los correctos. Eso es lo que trasmite la seriedad y la tranquilidad de que cuando un siniestro sea indemnizable se cuenta con la debida indemnización.

"Efectivamente la gente puede pensar, y es válido, como van a pagar 10 si solo tengo cinco. Pero resulta que suscribí esos 10; pero lo cedí a un reasegurador que no solo le alcanza para 10, sino mucho más".

"No somos una institución de beneficencia, no vamos a cubrir simplemente una operación que pareciera no viable". Daniel Hernández, presidente de Oceánica.

- Al decidir el Banco cerrar la línea de crédito a Sinocem y exigir el pago, si el pago no se da entran las garantías, es decir el cemento y el seguro.

- Si se cumple con las condiciones, a nosotros no nos preocupa indemnizar el siniestro. Entiendo que esa es la tranquilidad que se desea escuchar.

"La póliza es una parte de las garantías que tiene (el BCR). A veces se da a entender que con el seguro y va a pagar todo, pero es una parte de las garantías que se tienen.

"No podemos hablar específicamente si ya se presentó (el reclamo) y si se va a pagar".

- ¿Cómo crear esos desincentivos para que el cliente no se sienta tentado a no pagar porque está el seguro?

- Se debe comprobar que no exista dolo, malos intenciones, mal manejo. No somos una institución de beneficencia, no vamos a cubrir simplemente una operación que pareciera no viable.

"Todas las operaciones que suscribimos pasan por un proceso de análisis, ningún banco da un crédito si no le pagan y hay mucha gente que no paga. Al final es parte del riesgo".

- ¿Están en condiciones de aportar este riesgo?

- Claro, por supuesto.

- Ustedes tienen claro que en este crédito del BCR se está revisando todo. Sugef ya revisó el proceso del préstamo y Sugese hace lo suyo con el seguro. ¿Qué han debido explicar hacia el regulador?

- Demostrar que el proceso tiene su debida gestión y que cuenta con todos los procedimientos correctos según la normativa. Y hasta ahora es lo que hemos cumplido.

- ¿Qué es la debida gestión y cómo se ha demostrado?

- Los análisis, el respaldo. La Sugese está constantemente revisando, y de la revisión general ellos piden esta póliza.

"Al ser permanentemente regulados la Sugese tiene un control de nuestra gestión, eso permite que ellos vayan monitoreando muy de cerca y todos los meses hacer cierres y cumplir con requisitos".

- ¿El reaseguro de la póliza de Sinocem fue de todo el seguro o un porcentaje a las empresas China Taiping Insurcance Holdings y Best Meridian Insurance RE?

- No podemos referirnos debido a las cláusulas de confidencialidad en los contratos de Oceánica de Seguros. Pero podemos indicar que las dos reaseguradoras mencionadas son reconocidas y con calificaciones de riesgo A- emitidas por la calificadora AM Best.

- El año pasado fueron multados por Sugese, ¿por qué?

- En la fase donde estamos nosotros demanda permanentemente hacer aportes de capital y es parte del plan estratégico de la aseguradora. Volvemos al caso de la utilidad, hay gente que dicen están en negativos. Sí, toda aseguradora que está empezando dura los primeros cinco o seis años en negativo hasta llegar al equilibrio.

"Al principio, cuando eres una aseguradora pequeña que los crecimientos son porcentajes significativos demanda capitalización, lo que pasó (con la multa de Sugese) fue que se estimó en menos la necesidad de capital de cara al crecimiento. El aporte se hizo posterior. No hay un problema de liquidez".

- ¿Por qué hubo multa?

- Porque el aporte se hizo después del cierre de mes. Habíamos crecido de tal manera que se requería más capital, pero se generó una multa.

"Para corregirlo, este año hemos hecho aportes de capital de manera anticipada dados los crecimientos. El año pasado, al cierre, fuimos la aseguradora que en valores relativos más creció del mercado y en lo que va de este año. No somos tan malitos como dicen".