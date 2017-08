Javier Cascante: "Riesgo político es el mayor peligro" para los bancos

Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), asegura que el riesgo político es el mayor peligro que afronta el sistema financiero costarricense y, en especial, la banca estatal.

El funcionario reconoció que los conflictos en las Juntas Directivas del Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional y Bancrédito lo han tenido más ocupado de lo usual en el último año.

Este jueves 24 de agosto, en una entrevista con La Nación, incluso reconoció que tuvo que alertar personalmente al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sobre los problemas de gobierno corporativo de los bancos públicos y de la idoneidad de los miembros de las Juntas Directivas.

El caso más reciente, por el cual visitó al mandatario, fue debido al enfrentamiento en la Directiva del BCR por créditos millonarios otorgados a Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento chino, y a Coopelesca para la compra de una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.

– ¿Qué reflejan tantos conflictos en las Juntas Directivas de los bancos estatales?

– Por la naturaleza de estas juntas directivas, al ser un régimen de propiedad público, la vulnerabilidad de que sucedan cosas como estas se puede presentar.

"Los puestos de las juntas directivas de un banco estatal tienen que ser atendidas por personas con ciertas cualidades para estar ahí. Tener conocimiento del sistema financiero, experiencia, disponibilidad de tiempo e independencia.

"Además, de una serie de valores, cualidades éticas y morales que les permitan cumplir con una adecuada gestión de los conflictos de interés. Cuando esto no se cumple, empiezan a haber problemas. Por ejemplo, una persona que no conozca nada de banca no debería estar en una junta directiva. Las juntas deben tener un reglamento de operación".

– ¿En qué sentido?

– Las directivas deben tener una manera de guiar cómo funcionan. Además de cómo se consignan (en las actas) los temas tratados en la junta directiva, en aras de la transparencia y adecuada rendición de cuentas.

– ¿El BCR, el Banco Nacional y Bancrédito han gestionado bien los problemas en las juntas?

– Siento que, en general, hay oportunidades importantes de mejora en el funcionamiento de las juntas directivas y de ahí para abajo, incluida la alta gerencia.

"Hay un interés particular en la banca pública por el peso que tiene en el sistema financiero costarricense y porque hablamos de propiedad pública. Se debe mejorar la idoneidad de las personas. Es necesario reformar la ley sobre requisitos para ser director en un banco público porque la legislación es de 1950".

– ¿Las directivas de los bancos públicos han gestionado bien o mal los posibles casos de conflicto de interés?

– Es una experiencia nueva, se ha fortalecido por el Reglamento de Gobierno Corporativo; pero hay oportunidad de mejora. No me puedo referir a casos específicos porque tengo prohibición legal.

– ¿Un director puede meterse a ver temas de créditos?

– No, es totalmente inconveniente. La junta directiva debe aprobar la política para los análisis correctos de los créditos en la entidad.

– ¿Puede darle seguimiento a un crédito?

– A la cartera de crédito, pero no a un crédito en particular.

– ¿No con nombre y apellidos del cliente?

– Una parte del seguimiento a la cartera de crédito es ver las operaciones más impactantes y que pueden afectar la situación financiera del banco.

"Evidentemente, ahí se sabrán los nombres y apellidos; pero más que ver eso es ver los créditos que pongan al banco en un problema si esas obligaciones no se honran, o si entran en problemas.

"La responsabilidad de la junta directiva es conocer de la situación de la cartera de crédito, pero quien la debe conocer y gestionar es la administración".

– ¿Es adecuado que un diputado que sale de la Asamblea Legislativa entre a una directiva de un banco público?

– La idoneidad va por la línea de la experiencia del director, si tiene conocimientos bancarios o financieros. El banco lo que requiere es gente independiente, que tenga tiempo y que se involucre.

"El tema es si la evaluación (de los candidatos) se hace o existe. Debe mejorarse la idoneidad de las personas que aplican a esos puestos.

"Sí debemos saber que el riesgo político es el mayor peligro en el sistema financiero. Entonces, una persona debe entender que cuando llega al banco debe tomar decisiones técnicas. La directiva tiene que blindarse de que los temas políticos no se involucren en la junta".

"Los bancos del Estado, excluyendo a Bancrédito que va de salida, no tienen problemas de naturaleza financiera y de solvencia. Son bancos muy sólidos. Quiero que el público entienda que no debe preocuparse. Sus depósitos no están en peligro", Javier Cascante, jerarca de Sugef.

– ¿Los conflictos en las junta directiva pueden afectar la operación de los bancos públicos?

– Por supuesto. Definitivamente. Cuando hay conflictos se desvía la atención y los temas estratégicos dejan de ser prioridad.

"Una junta directiva desviada, viendo temas que no son correctos, puede afectar las operaciones del banco, la reputación y la percepción del banco.

"En todas las juntas hay discusiones y es sano. El problema es cuando en el banco hay una disputa personal entre directivos y por eso circula en los medios de comunicación. Esas personas deberían estar preocupadas en cómo el banco crece y mejora".

– Usted se reunió con el mandatario Luis Guillermo Solís y le remitió un oficio sobre el BCR. ¿Por qué consideró relevante ir directamente al Presidente para hablar sobre el banco?

– La Superintendencia se reúne con las juntas directivas y los órganos de dependencia cuando lo considera pertinente.

"En el caso puntual de los bancos públicos apreciamos que el señor Presidente nos reciba y se interese en buscar soluciones a los bancos. Además, de que tenga claro que él representa a una gran asamblea de accionistas de esos bancos.

"Por eso, cuando lo hemos considerado conveniente lo hemos hecho con don Luis Guillermo, con la directiva de un banco privado, o la asamblea de asociados de una cooperativa.

"Es una sana práctica supervisora porque muchas de las decisiones deben venir de los dueños. Por la naturaleza de los bancos del Estado es muy importante que el dueño esté enterado de lo que pasa. Ayuda a definir lineamientos estratégicos en las juntas directivas".

– ¿Ayuda a hacer cambios?

– La reunión genera información al señor Presidente para darse cuenta de si es necesario valorar modificaciones en el curso de las entidades. Nosotros como supervisores creemos que es importante, por nuestro rol de velar por la estabilidad del sistema financiero, informarle de cosas que nos preocupan y él debe conocer.

– ¿Han generado los bancos estatales dolores de cabeza en los últimos meses?

– Dolores de cabeza no, ocupación sí. Para un supervisor, lo ideal es que no haya situaciones de preocupación o seguimiento; pero la realidad no es así. Siempre hay cosas que deben verse.

– Pero en los últimos meses sí ha tenido que ir a Casa Presidencial, en varias ocasiones, a hablar del Banco Nacional, de Bancrédito y del BCR.

– Sí me han mantenido más ocupado de lo que yo hubiera esperado.

– ¿Los enfrentamientos en las directivas de los bancos públicos pueden preocupar a los clientes y generar un riesgo mayor en el país? No es lo mismo que Bancrédito salga de la intermediación, que lo haga el BCR, el segundo banco más grande del país.

– Primero hay que dejar claro que ninguno de los bancos del Estado, excluyendo a Bancrédito que va de salida, tiene problemas de naturaleza financiera y de solvencia. Son bancos muy sólidos.

"Quiero que el público entienda que no debe preocuparse. Sus depósitos no están en peligro. Si hubiera evidencia la ley es claro de cómo deberíamos proceder.

"Precisamente, por la naturaleza prudencial, es que hacemos las instancias para que los bancos sigan siendo sólidos. Son bancos importantes, tienen muchos clientes y tienen muchas relaciones internacionales".

– ¿Tanto el BCR como el Nacional están bien en todos sus indicadores?

– Los bancos del Estado funcionan, son sólidos y financieramente están bien. Lo ventilado a la luz pública, ha sido un tema de fortalecimiento del gobierno (corporativo). En el pasado nunca se tocaban, pero son importantes a la luz experiencia de que son importantes.

"En la última crisis financiera internacional muchos de los problemas no eran por solvencia de los bancos, sino de gobierno corporativo. Hay que ponerle atención a ese tema".