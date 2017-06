Óscar Ramírez: ‘La expulsión nos limitó a la hora de hacer variantes más ofensivas’

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, rescató la gran labor de Panamá en el juego de anoche en donde le cerró todos los espacios.

¿Cómo analiza el empate ante Panamá?

Fue un partido muy complicado. Los dos delanteros de ellos estaban de media cancha para atrás. Tratamos de jugar por los costados; cuando pudimos hacerlo por el centro, lo intentamos. Marca mucho la expulsión, por las opciones de cambiar a una línea de cuatro y queda uno con ese sabor de que la expulsión nos limitó.

¿Qué dejó de hacer el equipo con respecto a otros juegos eliminatorios?

Este equipo de Panamá es diferente; la primera vez que lo enfrentamos era puro bloque. Ya hay argumentos importantes, no estábamos jugando contra cualquiera, lo intentamos por los costados. Nos cerraron más el centro y por ahí es virtud de Panamá. Son partidos donde un bloque tan cerrado no te da muchas opciones.

¿Qué se buscaba con el cambio de Ureña?

Al final optamos por un todo o nada. Sabiendo que ellos iban a abrir la cancha para hacernos ir de un lado hacia el otro. Hicimos un cambio con una revolución para intentar algo más con el ingreso de Marco, pero no tuvimos los tres cambios como queríamos.

¿Considera que tardó mucho en realizar la variante de Marco Ureña?

Lo de Marco es un tema que optamos en el último instante para buscar esa opción de gol. Con 10 jugadores, no desmayar es muy importante y rescato eso de mis jugadores. Vuelvo a resaltar a Panamá, se intentó pero no nos alcanzó para un gol.

¿Qué se aprende de este tipo de partidos?

Está claro que no podemos quedarnos con 10 jugadores. La expulsión nos limitó a la hora de hacer variantes más ofensivas. Te limita mucho y en este caso es difícil y máxime que ellos con el manejo del balón son muy claros. En una eliminatoria o una final no se puede quedar con diez. Para el martes habrá un equipo muy parecido, Trinidad y Tobago es más posicional y nos puede permitir ser más fluídos.

¿Siente que tiene que replantear su equipo para ser más ofensivo?

Si me hablas de que fui defensivo no la compro. Mandé los laterales al ataque. Cuando Panamá se me vino a buscar el gol tuvimos espacios para poder generar opciones. Cuando ellos atacaron, salimos bien en contragolpe y estuvimos cerca de anotarlo.

¿Qué valoración hace de la primera vuelta ?

Tenemos tres juegos de visita pero dos en casa, Estados Unidos se acerca y mantenemos una diferencia con los otros. Esta segunda vuelta va a ser definitiva, arrancando el martes con tres puntos que son importantes para tener un colchón.