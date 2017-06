Análisis táctico: La Selección se vio más desordenada que nunca

Lo mejor de Costa Rica son los tres puntos que se sacaron y que acercan mucho a la clasificación al Mundial de Rusia 2018, pero no todo es positivo.

En los primeros 20 minutos se vio una Selección agresiva en ataque y sumando muchos jugadores en el área rival. Posteriormente, se perdió el control del balón, se optó por jugar largo, el equipo se vio muy partido, con mucha distancia entre la delantera y la línea baja.

Se terminó viendo uno de los juegos más desordenados de la Tricolor . En la parte baja, se evidenciaron muchas debilidades, en parte por la velocidad del adversario, por los espacios tan amplios que se dejaron y al no armar un bloque compacto para colaborar con la zona baja. En esta situación, Keylor Navas terminó siendo vital para tapar los errores con apariciones determinantes.

Trinidad y Tobago supo aprovechar que los regresos de la Sele no fueron los correctos, ya que quienes pasaron a la ofensiva no regresaron oportunamente y Celso Borges terminó viéndose muy solitario y en desventaja, al no contar con un recuperador nato que le diera una mano.

Si bien es cierto, la primera parte mostró mejor volumen ofensivo de la Nacional y se cerró con una joya de Bryan Ruiz, en el segundo tiempo los trinitarios dominaron y superaron por completo. El combinado patrio se abocó a cuidar el resultado, pero sin tener la pelota.

Costa Rica intentó ir con mucha velocidad, entró en el juego del adversario y esto no le permitió tener posesión y defenderse con la pelota. Cada vez que se ganaba la esférica se perdía con facilidad. Los visitantes aprovecharon esto con desplazamientos veloces para sacarle provecho a la lentitud de una zaga desprotegida.

Jugar con un solo contención durante gran parte del partido terminó perjudicando. Arriesgar no fue sinónimo de más ataque.