A los seleccionados ticos les da igual si Honduras o Panamá quedan fuera del Mundial

A los integrantes de la Selección Nacional les da lo mismo quién finalice en el cuarto lugar de la hexagonal y, por ende, logre el boleto al repechaje por la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El objetivo del combinado patrio es terminar la ronda clasificatoria con un resultado positivo ante Panamá, este martes a las 6 p. m., sin pensar si alguien se ve perjudicado o beneficiado.

Los canaleros, con 10 puntos, requieren de una victoria ante la Tricolor para asegurar al menos el repechaje. Mientras los catrachos (también con 10 unidades) cruzan los dedos para que la Sele derrote a los panameños o bien empate, para aspirar a esa tercera plaza, siempre y cuando ellos derroten a México en casa.

Además, si Costa Rica vence a los canaleros y los dirigidos por Jorge Luis Pinto arañan un punto contra los aztecas, será la H la que vaya al repechaje.

El tercer equipo en la lucha es Estados Unidos, que con 12 puntos visita a Trinidad y Tobago, conjunto ya eliminado, por lo que un triunfo no parece estar fuera de su alcance para amarrar la clasificación directa a la cita mundialista rusa.

Ante este panorama, es claro que la escuadra costarricense será juez y parte en el resultado final de la eliminatoria, algo que los pupilos del técnico Óscar Ramírez no les preocupa.

El portero Patrick Pemberton comentó que en las eliminatorias mundialistas no se regala nada y recordó cómo vivieron esa experiencia rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Estados Unidos, con un gol agónico al 90'+4, empató 2-2 y mandó a los ticos al repechaje, que perdieron con Uruguay.

"Sonará grosero, pero no nos interesa lo que le beneficia a Panamá u Honduras, nosotros no le vamos a regalar la clasificación a nadie. Tenemos muy presente lo que nos pasó en Estados Unidos, cuando ellos, estando clasificados, nos mandaron a la repesca para el Mundial de Sudáfrica. Por esa razón nosotros no pretendemos ir a Panamá a regarle la clasificación a nadie y mucho menos mandarlos a la repesca. Queremos ir a sumar de a tres, cerrar bien la eliminatoria", aseguró Pemberton.

Por su parte, el defensor del Bolonia de Italia, Giancarlo González, dijo que el deseo del combinado nacional es concluir bien la fase clasificatoria, por lo que solo piensan en lo que más les conviene.

"En las eliminatorias nadie es amigo de nadie. Nosotros deseamos terminar jugando bien y ganando los tres puntos. Sabemos que no es fácil, que Panamá está presionado, pero eso es un problema de ellos. Nosotros solo pensamos en sacar un buen resultado y son ellos quienes deben hacer su trabajo al igual que Honduras", aseguró González.

El defensor Francisco Calvo, quien podría ser de la partida ante la sanción por amarillas del zaguero Kendall Waston, reiteró el compromiso del plantel de terminar la eliminatoria de buena manera.

"Estamos clasificados, pero sabemos nuestra responsabilidad. Deseamos cerrar bien la eliminatoria. Panamá se juega su último chance, por lo que estamos seguros que el rival nos exigirá un 100%. Es por eso que nosotros tenemos que jugar a un 110%, sin pesar que beneficiamos o perjudicamos a otro equipo", aseguró Calvo.

Rándall Azofeifa también tiene claro que a tierras canaleras van con la intención de sacar la victoria, pues de esa manera se cerraría esta fase con buenas sensaciones.

"Desde que se inició el camino a Rusia tomamos el control de la hexagonal en nuestro beneficio, es por eso que vamos a ir a tratar de ganar a Panamá, a sacar los tres puntos, porque ningún partido de la eliminatoria se juega relajado. Quizás se pueda cambiar el planteamiento, pero no el deseo de ganar, porque nosotros no estamos pensando en otros equipos, sino en lo que viene", puntualizó Azofeifa.