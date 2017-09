Equipos del Caribe asombrados por ausencia de sus jugadores en Sele Sub-17

Los equipos del Caribe están asombrados ante la decisión del timonel de la Sele Sub-17, Breansse Camacho, de no incluir en la lista mundialista a ninguna promesa de Santos y Limón, dos clubes que resaltan por el protagonismo que le dan a sus ligas inferiores, semilleros constantes de la división de honor.

En ambos planteles creen que faltó más visoría en la región caribeña, pues en la nómina que disputará la cita en India predominan los prospectos de tres escuadras del Valle Central: Saprissa, Alajuelense y Carmelita (Academia Wílmer López), que aportan 15 futbolistas.

El estratega de Limón, Horacio Esquivel, reconoció que "está muy molesto" por esta determinación, ya que, según él, se desperdicia uno de las canteras más prolíferas de Costa Rica.

El entrenador de La Tromba recalcó la necesidad de llegar hasta rincones como Sixaola y Bribrí, además de incrementar el número de visitas al Caribe para darles seguimiento a las promesas más destacadas.

"No puede ser posible que no haya jugadores de Santos y Limón. El jugador que había de Limón lo dejó fuera. Posiblemente no le agradan los futbolistas de Limón, porque desde mi forma de ver el fútbol, yo sé que sí hay talento. Vivo sacando jugadores de aquí", apuntó Esquivel.

A la vez, el entrenador cuestionó el método de reclutamiento, ya que ningún miembro del cuerpo técnico de la Sub-17 se comunicó con él para preguntarle sobre los valores en la zona.

En el caso del Santos de Guápiles la decepción es mayúscula, ya que pasó de ser una cuna de seleccionados en los últimos mundiales menores, a no tener un solo prospecto en la lista final.

El entrenador Johnny Chaves explicó que el talento no ha disminuido en el cantón de Pococí, pues en este momento tiene a tres muchachos de esta categoría entrenando con el primer equipo, porque los considera con la calidad suficiente para debutar en Primera en el corto plazo. Ninguno fue tomado en cuenta para disputar el Mundial.

"Es una sorpresa porque incluso en el alto rendimiento hay un muchacho de 15 años que decidimos subir porque tiene calidad. En esta lista hay un recargo de jugadores del Valle Central y ninguno de Santos, que ha apostado por los talentos de la zona", explicó Chaves.

Chaves coincidió con el estratega caribeño en que nunca observó a los entrenadores de la Selección Sub-17 en los partidos de las divisiones inferiores de la institución.

También añadió que el futbolista caribeño suma una serie de condiciones que le podrían dar un valor agregado a la Tricolor en el próximo Mundial. Por ejemplo, un biotipo fuerte y mucha velocidad, factores que pueden equilibrar el plantel cuando se enfrente a adversarios con jugadores más corpulentos.

En la cita infantil de Chile 2015, Santos aportó tres futbolistas: Pablo Arboine (defensa), Ian Smith (lateral) y Kevin Masís (delantero). Todos fueron titulares en el torneo.

Limón, en cambio, viene de capa caída en esta categoría, aunque es uno de los planteles que más jugadores hace debutar a corta edad en la Primera División.

Un factor que puede influir, es que tanto Saprissa como Alajuelense suelen asistir a las visorías que realiza la Fedefútbol desde la Selección Sub-15, por lo que en ocasiones reclutan a jugadores de Limón desde corta edad.

Como les brindan ciertas condiciones económicas y deportivas, suelen inclinarse por jugar en estos equipos.

Sin embargo, Esquivel insiste en que la provincia está repleta de valores interesantes, sobre todo en las zonas más alejadas, por lo que podrían despuntar en las selecciones menores si se les da seguimiento.

Mientras tanto, el gerente caribeño, Noel Ferguson, no se explica cómo en una lista mundialista de 21 jugadores, el técnico decide dejar por fuera a los mejores talentos de estas dos escuadras. Dice que prefiere conocer el fondo del asunto y conversar con Camacho, antes de dar un criterio final.

"Primero estoy sorprendido y segundo preocupado. Vamos a tratar de ver cuáles fueron las razones. Uno desde esta óptica sabe que los técnicos toman las decisiones por el día a día", recalcó Ferguson.

Se intentó conocer la versión de Breansse Camacho, pero el departamento de comunicación de la Fedefutbol explicó que el técnico dará las explicaciones del caso este miércoles en una conferencia de prensa.