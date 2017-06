Giancarlo González sobre la expulsión: 'Ni yo me reconocí en ese momento'

Redacción

El zaguero de la Tricolor, Giancarlo González, les ofreció disculpas a sus compañeros y a la afición después de salir expulsado por golpear al futbolista Aníbal Godoy, mientras el panameño lo marcaba en un cobro de tiro de esquina.

González recibió un golpe del canalero, pero le devolvió un puñetazo que fue mucho más evidente, por lo que el silbatero Jair Marrufo le sacó la tarjeta roja directa al minuto 53'. Costa Rica tuvo que jugar con un hombre menos durante la mayoría del segundo tiempo, lo que limitó la propuesta ofensiva de la Nacional.

"Estoy apenado, son cosas que no se hacen en el fútbol, ni aunque lo provoquen. Perdí la cabeza en un segundo, reaccioné de esa manera y lastimosamente el árbitro me ve solo a mí. No pongo excusas, como hombre acepto el error con humildad y le ofrezco disculpas a mis compañeros porque condicioné el partido", afirmó González.

El defensor del Palermo de Italia admite que cometió un error que le costó demasiado caro a la Nacional. Al final, la Tricolor se tuvo que conformar con un empate a cero en casa.

El futbolista dice que ya había sido golpeado durante el cotejo, pero evitó referirse al accionar del silbatero Marrufo.

"Ya me habían golpeado tres veces en la cara y no reaccioné, pero en ese momento perdí la cabeza y reaccioné tontamente. Ahora solo queda pedir disculpas, aceptar el error con humildad y que no vuelva a pasar", dijo.

"No sé que me pasó, ni yo me reconocí en ese momento. Son milésimas de segundo en las que uno se desconcentra. Después uno va a la casa, se sienta, hace el análisis y se siente más apenado", agregó González.