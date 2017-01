Marvin Angulo o Elías Aguilar conducirán a la Selección de Costa Rica en la UNCAF

Convocatoria de Óscar Ramírez

Marvin Angulo o Elías Aguilar serán los encargados de manejar el medio campo de la Selección Nacional de Costa Rica en la Copa Centroamericana, que se disputará del 12 al 22 de enero en Panamá.

Los volantes sobresalen en la lista de 23 jugadores que eligió el técnico Óscar Ramírez para el torneo. Uno de ellos ocupará el campo del capitán Bryan Ruiz, quien no estará el certamen.

Angulo fue uno de los mejores jugadores en el Torneo de Invierno 2016 y pieza clave para que Saprissa fuera campeón. El volante tuvo participación directa en 22 de las 63 anotaciones de los morados en el campeonato. El 10 tibaseño anotó en once ocasiones y dio once asistencias a gol.

Aguilar también tuvo un gran certamen y fue de las mejores figuras de Herediano, que a la postre terminó de subcampeón.

Además de Angulo y Aguilar sobresale la convocatoria del delantero John Jairo Ruiz, del Estrella Roja de Serbia. El atacante peleará un campo con José Guillermo Ortiz.

Herediano es el equipo que aporta más jugadores a la Tricolor. Del Team fueron convocados siete futbolistas. Además, el Macho llamó a tres jugadores de Saprissa, a tres de Alajuelense, a dos de Santos, a uno de Carmelita y a otro de Belén. Los demás seleccionados militan en el extranjero.

Para este campeonato, el Macho no puede contar con la mayoría de legionarios, ya que no es fecha FIFA y los clubes no están en la obligación de prestarlos. Jugadores como Francisco Calvo, Johan Venegas, José Guillermo Ortiz, John Jairo Ruiz y Deyver Vega sí fueron convocados debido a que juegan en ligas que no están en competencia (MLS, Serbia y Noruega).

"Hay un pequeño grupo de base que ya conoce nuestro trabajo, otros han estado en algunos microciclos y el resto son nuevos. Lo principal es verlos desenvolviéndose en Panamá, siempre tomando en cuenta que la meta es ganar el torneo", comentó Ramírez, en declaraciones brindadas por la Fedefútbol.

La Copa Centroamericana se disputará en el estadio Rommel Fernández de Ciudad Panamá, del 12 al 22 de enero, y se jugará en el formato de todos contra todos.

Costa Rica hará su debut el 13 de enero a las 6:30 p. m. ante El Salvador. Dos días después enfrentará a Belice, a la 1 p. m.; el 17 de enero a las 6:30 p. m. jugará ante Nicaragua y cerrará el certamen ante los otros dos aspirantes al título: el 20 de enero a las 6:30 p. m. frente a Honduras y el 22 de enero a las 4 p. m. ante Panamá.

La selección que haga más puntos será la campeona del torneo. Los cuatro primeros lugares clasificarán a la Copa Oro 2017 y el quinto puesto deberá disputar un repechaje a partidos de ida y vuelta con el quinto lugar de la Unión Caribeña de Fútbol.

Convocados

Porteros

Patrick Pemberton (Alajuelense)

Danny Carvajal (Saprissa)

Leonel Moreira (Herediano)

Defensas

Allan Miranda (Herediano)

Johnny Acosta (Herediano)

Pablo Salazar (Herediano)

Jhamir Ordain (Santos)

Pedro Leal (Carmelita)

Cristopher Meneses (Alajuelense)

Juan Pablo Vargas (Belén)

Michael Umaña (Alajuelense)

Francisco Calvo (Minnesota United)

Volantes

Rándall Azofeifa (Herediano)

David Guzmán (Portland Timbers)

Ulises Segura (Saprissa)

Osvaldo Rodríguez (Santos)

Gerson Torres (Herediano)

Deyver Vega (Brann)

Marvin Angulo (Saprissa)

Elías Aguilar (Herediano)

Delanteros

Johan Venegas (Minnesota United)

José Guillermo Ortiz (DC United)

John Jairo Ruiz (Estrella Roja)