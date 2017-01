Los objetivos de los seleccionados en Uncaf: alzar la copa y ganarse un campo para la eliminatoria

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Costa Rica siempre llega a la Copa Centroamericana (Uncaf) con la obligación de ganarla. Eso lo saben los seleccionados, quienes también reconocen que deben esforzarse para conseguir un campo para la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

De los futbolistas que integran este grupo para jugar el torneo regional, solo Johnny Acosta, Michael Umaña, Francisco Calvo, Rándall Azofeifa, David Guzmán, Johan Venegas y Patrick Pemberton han sido constantes en las convocatorias de Óscar Ramírez en la ruta hacia el Mundial.

Los demás tendrán una de las ocasiones más claras para buscar un lugar en la Tricolor.

"No diría que es la última oportunidad, porque en el fútbol no se puede hablar así, pero es una gran oportunidad para demostrarse a ellos mismos y a nosotros y así alzar la mano en la eliminatoria. No tenemos a nadie excluido y ninguno tiene el campo seguro, el que ande mejor y se adapte mejor estará", expresó este martes Luis Marín, asistente técnico del Macho.

"La obligación de Costa Rica es ganar la copa, ser campeón siempre y además darle fútbol a otros jugadores, ver cómo se adaptan al trabajo de la selección y veremos en el futuro si estos pueden participar en eliminatoria", Luis Marín.

Sin embargo, John Jairo Ruiz, uno de los hombres que esperó más por esta convocatoria, sí ve el llamado como uno de los últimos chances para ser parte de ese selecto grupo.

"Creo que podré tratar de demostrar por qué confían en mí, hacer lo que el profesor me pida en la cancha y estar tranquilo. Es la oportunidad más clara, no solo para mí, sino para todos los compañeros. Personalmente creo que tengo que aprovechar para meterme en la eliminatoria", comentó el delantero.

Eso sí, Ruiz sabe que la dificultad para alcanzarlo es alta: "Es complicado porque los jugadores que están han hecho buenos partidos en la eliminatoria y por eso estamos de primeros (en la eliminatoria). Meterse es difícil, pero el aporte de cada uno puede servir".

Mismo pensamiento tiene Deyver Vega, jugador del Brann de Noruega, quien afirma que también tienen la obligación de demostrar durante la Copa por qué el país es favorito.

"Algunos venimos de atrás y es un poco más la presión, pero eso es lo bonito. Tenemos claro lo que tenemos que ir a hacer allá".

Para Ulises Segura, estar en la Sele genera varios sentimientos, pues podría tener su primer partido vistiendo los colores patrios y de paso encontrar un campo.

"La Selección está muy consolidada, pero quien no venga con mentalidad de quedarse está pensando mal. Todos venimos con mentalidad de ganarnos un puesto. Hay mucho legionario y eso lo hace difícil, pero hay buenos jugadores y es un torneo para demostrar", apuntó el jugador morado.