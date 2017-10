Volantes tienen más opciones de lograr el gol de la clasificación según estadística

En las charlas técnicas, Óscar Ramírez le ha pedido al zaguero Giancarlo González que pise el área contraria en las jugadas de balón parado. El técnico desea que Pipo viva la experiencia de anotar un gol en una eliminatoria.

Pipo lo anhela en cada fecha, pero aún más ahora, cuando la clasificación se palpita con intensidad y quien perfore las redes quedará para la historia. Así le sucedió a Rándall 'Chiqui' Brenes en la última ruta mundialista, cuando le anotó a Jamaica el gol que le garantizó a la Sele el boleto a Brasil 2014.

"Hace ya bastante que estoy con la Selección y está ahí la ambición de anotar un gol. Es un sueño para todos los que estamos acá marcar ese tanto. Sería bonito", reconoció González.

Quizás, sería inusual que Pipo, un recio zaguero central, sea el anotador del gol de la clasificación. En la presente eliminatoria, los defensores y laterales solo han marcado el 25% de los tantos.

Christian Gamboa, Johnny Acosta, Rónald Matarrita, Kéndall Waston y Francisco Calvo han anotado un gol cada uno en el actual proceso. El arma de los defensores suele ser la táctica fija.

El peso de las anotaciones recae sobre los volantes, que abombaron los cordeles el 40% de las veces. De los 20 tantos que suma Costa Rica en esta eliminatoria, ocho los marcaron los mediocampistas.

"Óscar Ramírez me ha hablado de ese tema de anotar en eliminatoria, pero sé que soy defensa y que mi responsabilidad es barrer, marcar y defensor y eso me gusta también", apuntó González.

Es habitual en el esquema de Machillo que los generadores de juegos se proyecten con regularidad al ataque. Al jugar en la mayoría de ocasiones con un solo punta, los volantes tienen la responsabilidad de participar en casi todas las jugadas de peligro que genera el equipo.

Incluso, Machillo ha defendido su parado táctico aduciendo que coloca tres atacantes en los partidos como local. Es decir, un delantero centro nato y dos extremos por las bandas.

Esta realidad varía según la faceta de juego, pues los futbolistas que se colocan por los costados tienen la responsabilidad de bajar y colaborar en las funciones defensivas del plantel.

Aunque la estadística refleja que los volantes podrían tener más oportunidad de marcar el gol de la clasificación, Celso Borges asegura que no es algo que lo desvele.

"No es un anhelo. Creo que se sueña más con estar clasificados y no con quién pueda meter ese gol. A mí me da igual", recalcó Borges.

Los delanteros han anotado el 35% de los goles. Marco Ureña es el más efectivo, ya que anotó cuatro de las siete anotaciones que suma la 'Sele' en este proceso.

Johan Venegas, en cambio, acumula dos tantos, pero uno de ellos lo marcó cuando lo ubicaron de volante y otro al jugar de delantero, según las funciones que le asignó Ramírez en partidos diferentes.

Ciertamente, la oportunidad de quedar en los libros de historia ilusiona a cualquiera. El lateral izquierdo Bryan Oviedo aún recuerda el tanto que marcó Chiqui en Jamaica.

"No todos los días se tiene esta oportunidad. Espero en Dios poder hacerlo", concluyó Oviedo.