Óscar Ramírez: 'Ellos han recuperado posiciones, por eso la importancia de mantener el colchón nuestro'

Nueva Jersey, Estados Unidos

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, espera mantener o aumentar la ventaja de Costa Rica sobre Estados Unidos en la tabla de posiciones de la hexagonal, con tres puntos más.

Ramírez brindó conferencia de prensa casi 24 horas antes de medirse con los norteamericanos en el Red Bull Arena, y destacó la importancia de haberse enfrentado a ellos en varias oportunidades antes de este cotejo.

El partido, que se iniciará a las 4:55 p. m., representa una oportunidad para la Tricolor de acercarse al Mundial de Rusia 2018, por lo que el estratega afirma que se tienen que llevar algo de suelo gringo, ya sea la victoria o al menos el empate.

¿Qué aprendizaje táctico ha sacado de estos partidos seguidos contra Estados Unidos?

Creo que eso es importante, el hecho de conocernos más te da una perspectiva diferente; aunque haya habido cambio de técnico, hay situaciones individuales. Los momentos son importantes, ellos han recuperado posiciones de acuerdo al inicio de la hexagonal, por eso es la importancia del partido, de mantener el colchón nuestro.

¿Qué se ha hablado en el grupo para tratar de no desperdiciar las ocasiones de gol?

Básicamente creo que es un tema de concentración, de estar metido, sabiendo de lo que implica y que es casi la culminación de un trabajo. Se ha insistido mucho en el tema de concentración para aprovechar las oportunidades.

¿Qué tanto puede cambiar el planteamiento de Costa Rica?

Una de las situaciones que hemos estado planteando es ser flexibles de acuerdo a las circunstancias. En la Copa Oro estuvimos practicando pasar a una línea de cuatro a cinco, modificar en alguna manera el sistema y es parte de lo que hemos tratado con el poco tiempo que se tiene. Creo que tenemos jugadores muy capaces que pueden asimilar algún cambio de posición o alguna modificación, tanto para atacar como para prevenir. Luego lo del gol, que determina mucho el sistema en algún momento o los tramos del partido.

¿Hay alguna preocupación para este encuentro?

Siempre uno está como alerta, previendo o viviendo lo que pueda suceder, estar en comunicación por alguna situación equis que se presente, igual estar hablando con los jugadores es importante. Siempre cuando se acerca la hora del partido, la idea es estar lo más tranquilo y sabiendo que los jugadores tienen clara la idea.

¿Cuánto puede ayudar que en el tabla se esté por encima de Estados Unidos?

Es un colchón de saber buscar los momentos del partido, es importante mantenerlo, Dios quiera con un triunfo, que sería excelente, si no se pudiera, mantener la distancia, sabiendo que se acortan los partidos y entraría Estados Unidos en una situación en la que le tocaría visitar a Honduras y Trinidad, y solo le quedaría un partido en casa ante Panamá.

"Es el juego que hay en este cierre, de saber manejarse dentro de lo que se ha hecho en el proceso de la eliminatoria al Mundial".

¿Habría un cambio de sistema?

Es más del tema de ser flexible. Modificamos algunas situaciones. En presión no debemos dar ciertas facilidades que se dieron en el anterior partido e igual debemos modificar en las transiciones y ver qué presenta Estados Unidos.

Contra Estados Unidos, un solo detalle puede cambiar el partido. ¿Eso será fundamental?

Básicamente estos partidos son finales y hemos insistido mucho en concentración, en darle la importancia a cualquier detalle, llámase balón parado o táctica. Necesitamos estar muy concentrados. Estados Unidos tiene una característica importante que es la perseverancia, principalmente en su casa que lo hace más complicado. Lo hemos hablado y tenemos que llegar bien definidos y dar lo que haya que dar para sacar algo de acá.

Los jugadores de Estados Unidos esperan un rival más sólido por los jugadores que recuperó. ¿Lo siente así usted?

Siento que sí, llegamos con más variables, tenemos la parte ofensiva que de alguna manera limitó, pero sí llegamos con más variantes. Vuelvo al tema de flexibilidad de sistema, nos puede dar situaciones para llegar con más gente, en otro lado para sabernos defender mejor; en esa parte creo que sí llegamos mejor.

¿Existe la posibilidad de que juegue con dos contenciones naturales?

Puede ser, dentro de las circunstancias. Mucha gente enfoca a un jugador sobre una posición que ha jugado durante cierto tiempo, pero el hecho de ser flexible al momento del juego, lo involucra en otras funciones. De acuerdo al desarrollo del partido, es necesario tener esa flexibilidad; hay jugadores que son importantísimos en este momento, porque saben atacar y defender.

¿Qué criterio utiliza para decidir el centro delantero que utilizará?

Uno cuando habla de un delantero centro implica varias características, como velocidad, buen pivoteo, saber atacar espacios, buena definición, pero como que se ha distinguido un poco en que es rápido o que se sabe pivotear, es inteligente, más definidor. Lo que me dediqué desde un principio no lo encontré. Estaba Álvaro Saborío con su experiencia y todo, pero por el tema de lesiones no se pudo. Me di a la tarea de ir buscando características de acuerdo a las circunstancias del partido; si necesito velocidad en ese momento, incluir uno así; si es un jugador de más de área en algún momento, buscar uno así.

Bruce Arena dio como una cátedra de cada uno de los jugadores de Costa Rica, ¿va a ser una lucha de estrategas, qué ha analizado?

Tanto en la parte individual como en la parte de lo que es el equipo en sí, en la parte funcional, tenés que estar en todo. Tal vez la parte de la variabilidad de lo que tiene el profesor, que tiene gente hasta de tres puestos y con un nivel alto y de acuerdo a lo que él quiera.

"Por ahí, darle seguimiento a los últimos tres partidos, se lleva la información de lo que el profesor ha venido haciendo, tenerla fresca y ver que han variado puestos, jugadores, cómo se aplican en casa, de visita y con el balón parado. Hay que tener esa información, porque es obligación de nosotros".

¿Piensan en el partido del martes en este momento, cuidando a algún jugador?

Hay un tema de planificación, de planificar tanto este partido como el siguiente y básicamente es terminar este y asumir lo que se ha planificado del siguiente partido, con menos tiempo, sí, pero en este microciclo de algunas cosas de los equipos se asemejan, entonces nos da para que el trabajo primario de este encuentro nos dé un sustento para un segundo encuentro y algunas cosas especiales que México maneja diferente a como lo que hace Estados Unidos. Entonces, tratar en dos sesiones cortas de dar ese seguimiento y lo que se hizo te respalda para ese segundo partido.