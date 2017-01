Óscar Ramírez: 'No podemos esperar que todo tiene que salir bien'

Ciudad de Panamá

El técnico Óscar Ramírez dijo que Nicaragua hizo un buen bloque que dificultó el desempeño de la Tricolor.

¿Por qué Costa Rica no ganó el juego?

La idea es buscar los partidos y, aunque suene a excusas, siento que no fue nuestro mejor juego. También rescato el trabajo de Henry Duarte, porque Nicaragua es la selección de Centroamérica que ha realizado más juegos, tiene muy definido su estilo y nosotros no entramos finos, parecido al juego ante El Salvador, por lo que nos costó encontrar las combinaciones, que son nuestro fuerte.

¿Qué intentó hacer ante lo que pasaba en el terreno de juego?

Cambiamos el sistema, pasamos a jugar con dos puntas, variamos de línea de cinco a línea de cuatro, pero ellos atrás estuvieron muy bien parados y no pudimos. Tampoco estuvimos acertados en el balón parado. Se nos fue diluyendo el partido y al final se hizo mucho tiempo muerto, fue muy cortado el partido y fue difícil; hicimos cambios para tener más dinámica, con Elías Aguilar y Osvaldo Rodríguez, también en procura de alguna acción personal. Luego intentamos jugar la bola larga para ver si había algún desvío o algo, pero no alcanzó.

¿De qué le sirvió este partido?

A mí me sirve de mucho, para mirar a futuro. Está la opción de estos dos últimos encuentros (ante Honduras y Panamá) para lograr la copa, que es el objetivo principal, y seguir viendo a los muchachos.

¿Qué opina del rendimiento de Nicaragua y las deficiencias de Costa Rica?

Henry hace muy buen trabajo. Su selección ha sido el sparring de todas las que están en la hexagonal y tiene un crecimiento importante. Él tiene su espacio para prepararla más, ustedes ven que físicamente están muy finos, tienen buen bloque y hacen una presión acertada. Seguro pudo hacer un buen estudio de nosotros, pues no nos dejaron crecer por las laterales ni tampoco con nuestros volantes, no pudimos jugar entre líneas, sobre todo por el centro, y se nos fueron cortando las opciones, por eso optamos por el juego más directo con José Guillermo Ortiz y encontramos algunas ocasiones. Luego ingresó John Jairo Ruiz para buscar lo mismo.

"No encontramos las combinaciones, pocas veces hicimos cinco o seis pases seguidos; estuvo muy cortado y nos costó. Cuando no arrancas seguro y hay incertidumbre, cuesta recuperarse; no tuvimos fineza para complicar a Nicaragua".

¿Ha sido partido más deslucido desde que llegó al banquillo?

El nivel no es el óptimo para competir, pues el torneo arranca en vacaciones, unos jugadores vienen de Europa y no juegan desde noviembre. Entiendo lo que pasó en la cancha, sé las razones. No voy a entrar a decir si es deslucido, también hay mérito de Nicaragua y entiendo el momento en que estamos y la proyección que tenemos. Igual pasará en Copa Oro, que nos tomará en la hexagonal, que se termina en junio, y algunos jugadores estarán en pretemporada. En el momento en que optamos por buscar la título, el objetivo también es mirar gente, algunos no están en su mejor momento, pero las características que tienen me dan para pensar a futuro.

¿La presión de los rivales ha afectado de más a la Selección?

Esto es un proceso, hay varios jugadores nuevos que están empezando a conocer nuestra idea. Hemos jugado contra selecciones como Colombia o Rusia y pudimos salir bien pese a esas presiones que hicieron. Aquí el tema es que no podemos esperar que todo tiene que salir bien, sabiendo las cosas que hay (jugadores en pretemporada). La idea con esto es ver cuáles muchachos podemos tomar en cuenta ante una eventualidad en la eliminatoria, como lesiones.

¿Queda intranquilo que en dos partidos se juegue de esta manera?

Hemos tenido una cantidad de entrenamientos que nos permite entender el sentir de los muchachos y, repito, que hay variables que me frenan algunas cosas y yo las interpreto. Sé que algunos están tomando nivel de competitividad de nuevo y tengo que tratar de mejorar con los dos partidos que quedan.

¿Hay más puntos altos o más preocupaciones en esta Copa Uncaf?

Vendrá un proceso en que los muchachos se integran a los equipos y habrá un criterio más competitivo. Llevo más apuntes positivos, me clarifica mucho por algunos jugadores que hemos querido ver.

¿Qué se puede esperar en los dos últimos partidos?

Honduras es un equipo con bloque importante y con velocidad, en algún momento con juego directo. Tenemos que ver cómo manejamos el partido y trataremos de buscar la mejor selección de acuerdo al momento en que están los muchachos.











