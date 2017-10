Jugadores ticos molestos por el gol fantasma de Panamá

Cuidad de Panamá

El árbitro central guatemalteco Wálter López le validó un gol inexistente a Panamá y se lo adjudicó a Gabriel Torres, pese a que la pelota claramente nunca ingresó al marco de Patrick Pemberton.

La pelota tenía dirección de gol, luego de una pésima salida de Pemberton, pero Rónald Matarrita se empleó a fondo y sacó la pelota, aunque de manera increíble López señaló gol.

Esta jugada metió a Panamá en el partido y a la postre le ayudó a conseguir el pase directo a Rusia 2018, pues de haber empatado habría ido al repechaje y Honduras estaría festejando su pase a un nuevo mundial.

LEA: Panamá clasifica al Mundial, Honduras al repechaje y EE. UU. queda fuera

El gol generó mucha molestia dentro de los jugadores nacionales, pues claramente se sintieron perjudicados.

"Es la primera vez en mi vida que me pasa esto. Es algo atípico que pasa, son cosas que como futbolista uno no entiende. No sé ni cómo referirme al caso, pero son cosas que pasan en el fútbol. Hoy viví algo que nunca me había pasado", detalló el portero Patrick Pemberton.

Matarrita fue de los más molestos con el arbitraje, pues al ser el protagonista de la jugada del gol fantasma, tenía claro que la pelota no ingresó en el marco.

LEA: Panamá vive una fantasía que se festejó entre lágrimas

"Son errores que pasan en el fútbol, ahí estarán los videos, las repeticiones y la consciencia de cada quien. Nosotros nos concentramos en hacer un buen trabajo dentro de la cancha, hicimos un muy buen partido a pesar de las circunstacias. Nos vamos contentos por nuestro trabajo, pero no con las decisiones tomadas dentro de la cancha", comentó Matarrita.

Con el pitazo final del partido la locura se desató en el Rommel Fernández y los jugadores tuvieron que velar por su seguridad.

"Nosotros hicimos nuestro partido, al final se dio el resultado para ellos. Estamos contentos por haber clasificado, pero más allá de eso es mejor no opinar", detalló Christian Bolaños.