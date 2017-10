Jorge Luis Pinto sobre afición tica: 'Siento gratitud, pero por encima está el partido'

El técnico de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, espera un bonito ambiente en su regreso al Estadio Nacional, donde busca un resultado positivo para seguir con vida hacia Rusia 2018.

El colombiano dijo que su equipo saldrá con una actitud agresiva pero al mismo tiempo cautelosa, pues no se puede "volver loco".

—¿Saldrá con línea de cuatro o cinco?

—Mañana se lo respondo.

—Honduras está contra las cuerdas. ¿Eso la vuelve más peligrosa?

—Nosotros sabemos la necesidad que tenemos de ganar, vamos a enfrentar a un equipo experimentado, duro, tenemos que darlo todo, hay que buscar el triunfo como sea, pero no lo vamos a buscar locamente. Vamos a tener el equilibrio, saber manejar los tiempos del partido y sacarle provecho.

—¿Cómo espera el ambiente?

—Lindo, buen ambiente, agradable, gustoso, como dicen los brasileños. Gente que gusta del fútbol y que va a estar también con nosotros, no sé si de pronto el estadio va a estar dividido (risas).

—¿Qué significa para usted volver a pisar el césped del Estadio Nacional?

—Un gusto, una tranquilidad, Dios quiera que siga invicto en eliminatorias (en el Nacional). Eso me estimula mucho, me motiva a que mis jugadores hagan un gran partido, jueguen bien. Sabemos que Costa Rica tiene un buen equipo, con gente que tiene más de 60 partidos. El único que tiene 30 es Guzmán y algún otro joven, pero es un equipo experimentado. Pero igual los conocemos, nos conocen, vamos a ver quién saca mejor provecho. Es lógico que nosotros tenemos que meterle todo porque nos toca buscar el partido.

—¿La presión es para Costa Rica o para Honduras?

—La presión es para todos, indudablemente Costa Rica va a querar ganar, igual nosotros. Hay que ser honestos, nosotros la sentimos más, pero eso no nos va a volver locos. La presión, la necesidad, el sentimiento que tenemos de ganar el partido no nos puede volver locos, tenemos que tener el equilibrio emocional y futbolístico para manejar el partido.

—¿Sería una verdadera hazaña meter a Honduras en el Mundial por todas las circunstancias que han pasado?

—No me pongo a pensar en esos dolores de cabeza, pienso en el hoy y en lo que tengo. Siempre he creído en la justicia divina, ustedes aquí en Costa Rica creen en eso y la justicia debe llegar, vamos a ver, a esperar. Pienso en el partido, no estaba de acuerdo con el aplazamiento, pero entiendo lo que está viviendo Costa Rica, lo que he visto en televisión y tenemos que compartir como hermanos ese sentimiento de que la Fuerza Pública tenga la tranquiliad de atender las necesidades del país y el fútbol dejarlo para mañana, luchar con más tranquilidad. Ojalá que el clima sea beneficioso y podamos tener una cancha buena para jugar al fútbol.

—¿Cómo saldrá Honduras? ¿Agresiva buscando el arco rival o será cautelosa?

—Cautelosa y agresiva. Cautelosa para saber controlar a Costa Rica que buscará el partido y agresiva porque también tenemos que buscarlo. Es saber manejar los momentos, el tiempo. Ni desesperarnos en la agresividad ni ser demasiado cautelosos porque tampoco sirve. Es un fenómeno del manejo del partido.

—¿Cómo espera el recibimiento de la afición costarricense?

—Siento gratitud por todo, pero por encima está el partido. Gratitud inmensa y agradecimiento, de eso no hay duda. Pero me toca pensar más en el partido; el cariño por siempre, pero hay que pensar en el partido.

—¿Cuáles serán las claves del juego?

—Saber controlar dos tres jugadores que son claves en Costa Rica, que tienen gol, desequilibrio, que son vivos para jugar al fútbol y sacarle provecho a los espacios que nos brinden. Saber atacar la línea de cinco o cuatro, que he visto que a veces cambian. Tener calma y conocimiento de atacar con concepto; me parece que mi equipo en eso ha avanzado bastante.