Lluvias no afectan cancha del Estadio Nacional para juego de Selección

Costa Rica y Honduras se medirán en una cancha en óptimas condiciones y pese a las lluvias que golpean el país, la gramilla no se verá afectada y estará lista para soportar los embates de la naturaleza.

Así de tajante es Ricardo Chacón, gerente del Estadio Nacional, quien afirma que el terreno de juego recibió un mantenimiento específico para estar a punto en el duelo eliminatorio entre la Sele y los catrachos, este viernes a las 8 p. m.

Incluso, Chacón recalcó que el césped no se utiliza para un compromiso de fútbol desde el pasado 21 de setiembre, cuando Santos derrotó 1 a 0 al Árabe Unido de Panamá, lo que ayudó aún más a prepararlo apropiadamente.

"Se le ha hecho lo mismo de los últimos juegos: cortes verticales para eliminar maleza, aplicación de diferentes productos y una aireación, que son miles de perforaciones de más de 15 centímetros en el zacate, para que el agua drene sin ningún problema. Pese a las lluvias intensas, hemos estado en la gramilla y verificamos que está en excelentes condiciones", señaló el administrativo.

Ricardo agregó que los drenajes funcionan a la perfección y han sido probados en eventos anteriores, tal y como sucedió en el enfrentamiento entre Cartaginés y Alajuelense, el 17 de setiembre, cuando llovió intensamente durante los 90 minutos y aún así el encuentro se desarrolló sin inconvenientes.

Los encargados de la gramilla verifican diariamente el estado, principalmente porque el país se ve golpeado por las lluvias que generan la depresión tropical número 16, por la cual la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta roja para el litoral Pacífico, Valle Central y zona norte, así como amarilla en el Caribe.

"Trabajamos con gente muy profesional. Está probado que las medidas que tomamos en conjunto con productores, Agrícola Roca y los esfuerzos para no realizar algunos eventos en épocas como estas dan resultados. Garantizamos que la gramilla no tendrá ningún problema", finalizó Chacón.

Inicialmente está pactado que Costa Rica se entrene este jueves en el Nacional de 5:15 p. m. a 6:15 p. m., mientras que Honduras efectuaría el reconocimiento de cancha de 6:30 p. m. a 7:30 p. m., aunque será el comisario del compromiso el que determine si se efectúan por temas del clima.

Clubes no reportan mayores problemas. Las lluvias afectan a todo el territorio nacional, no obstante los clubes que utilizan césped natural en sus canchas sedes afirman que de momento no presentan mayores problemas en sus terrenos de juego.

Cartaginés, Saprissa, Alajuelense, Liberia, Pérez Zeledón y Grecia aseguran que sus gramillas resisten y están en buenas condiciones, en gran parte gracias al mantenimiento que le realizaron previo al inicio del campeonato y también por los cuidados diarios. Incluso, la mayoría de estos clubes no se entrenan en sus escenarios.

"Se le han estado haciendo trabajos de mantenimiento, cortes verticales y abonos, así que la cancha está en buenas condiciones. Además, se tienen buenos drenajes y como la base es de arena y no de tierra, ayuda a que el agua drene mejor. De igual forma, entrenamos en cancha sintética porque el fin de semana jugamos en Limón", señaló Miguel Calvo, secretario técnico brumoso.

Caso similar a los morados, quienes no utilizan su estadio durante la semana y se preparan en su centro de entrenamientos. Patricio Altamirano, encargado de prensa, indicó que por lo general solo los sábados practican en la Cueva, pero esta semana dependerá de las lluvias, ya que serán locales ante Pérez Zeledón.

Por su parte, los generaleños señalaron que el Municipal no tiene afectaciones e incluso este miércoles efectuaron su sesión ahí. Las dificultades se dan a la hora de buscar otras canchas, debido a que no las prestan, aunque tienen la posibilidad de ejercitarse en una sintética.

Los griegos son los que tienen mayores dificultades para prepararse durante la semana, al no tener disponibilidad de terrenos de juego para practicar por las lluvias. Con lo que respecta al Allen Riggioni, la Municipalidad de la localidad llevó a unos expertos para cuidar la grama y sigue las indicaciones de utilizarlo únicamente para partidos de Primera División.

No obstante, las lluvias no dan tregua y esto dificulta que esté en óptimas condiciones para el duelo del domingo ante Guadalupe a las 3 p. m.

"La cancha no está en las mejores condiciones, pero por el clima. La Municipalidad ha hecho grandes esfuerzos para que no se use desde el último partido que tuvimos acá contra Cartaginés y han seguido las recomendaciones de los expertos. Sin embargo, ha llovido mucho en la zona y esto nos dificulta todo, hasta encontrar canchas porque las cierran y no las prestan", dijo Fernando Paniagua, dirigente de Grecia.