Nado sincronizado de Costa Rica gana cuatro oros en Campeonato Centroamericano

Las costarricenses Fiorella Calvo y Natalia Jenkins obtuvieron cuatro medallas de oro en el nado sincronizado del Campeonato Centroamericano del Festival Deportivo Guatemala 2017.

Calvo y Jenkins tuvieron marca perfecta, pues ganaron todas las pruebas en que participaron.

Esta competencia alberga a los deportes que no estarán presentes en los Juegos Centroamericanos de Nicaragua, a finales de año, debido a que ese país no cuenta con las condiciones de infraestructura para el desarrollo de este deporte o no se practica a nivel competitivo. Es organizado por el Comité Olímpico de Guatemala y es parte del ciclo olímpico.

Fiorella obtuvo la presea de oro en el solo libre, Guatemala se dejó la plata y El Salvador el bronce. Jenkins, por su parte, ganó la medalla de oro en solo técnico y ambas vencieron en las modalidades de dueto técnico y dueto libre.

Según la entrenadora Olga Diakova este dueto será el titular del país en el Campeonato Mundial de Nado Sincronizado que se desarrollará en julio, en Budapest.

Costa Rica ya tiene seleccionado su equipo nacional, pues además de participar en las competencias de solo libre, técnico, dueto libre y técnico, el país tendrá ocho atletas en rutina.

Diakova indicó que es necesario realizar al menos un fogueo antes del Campeonato Mundial, pero se está a la espera de la asignación de recursos. Si se obtiene el apoyo económico se asistiría al US Open, en mayo próximo.