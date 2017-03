El espejo de las Poll no obsesiona a la nadadora Helena Moreno

Natación

Aquella niña que en Liberia aprendió a nadar para no correr peligro en la playa y echarse un chapuzón en la piscina en los ardientes días de verano en la Ciudad Blanca, jamás se imaginó que a sus 16 años sería una de las promesas más grandes de la natación costarricense.

Con ocho récords nacionales en la categoría juvenil A, incluso batiendo el 400 metros libres de Sylvia Poll en la modalidad de 13 a 14 años con 4:20:64, dejando atrás el 4:25:42 de la mayor de las hermanas Poll, Moreno demuestra su progresión en los últimos meses.

La ondina que entrena con el equipo de Belén está a solo 20 décimas del récord de Claudia Poll en los 400 metros libre, pero en la categoría de 15 a 17 años, al cronometrar a principios de marzo en un torneo en Indianápolis, 4:17:56, mientras el tiempo de Claudia es de 4:17:36.

Ese crono precisamente le dio el boleto al Campeonato Mundial de piscina larga en Budapest, Hungría, en julio próximo, pues la marca B para ese torneo era de 4:19:00.

La pequeña que aprendió a nadar en la escuela Teocali en Liberia y más tarde en clases de verano de la Universidad de Costa Rica con los profesores Alexánder Murillo y Grettel Campos, se interesó en tomar parte en las competencias cuando empezó a participar en pruebas de aguas abiertas para niños, cuando acompañaba a su padre Carlos Moreno.

Más tarde, ese deseo de progresar la llevó a formar parte del equipo de natación de Nicoya y aunque participó en los Juegos Estudiantiles representando a ese grupo, los entrenamientos los siguió realizando en su natal Liberia.

Sus buenos tiempos en la natación y el combinarlo con un prometedor futuro en la parte académica, para ella y su hermano Carlos José Moreno, hicieron que su padre y su madre Mercedes Hernández tomaran la decisión de venirse para San José.

La familia se asentó en Santa Ana en el 2014, donde primero bajo los órdenes de Pedro Rojas y desde el año anterior formando parte del combinado de Belén -donde asegura haber conocido una nueva familia junto a su entrenador Pablo Camacho-, continúo bajando tiempos en la piscina.

"Para mí la evolución ha sido muy rápida y siento que mejoré en todos los aspectos desde que me incorporé a Belén. Ahora es más difícil bajar los tiempos que antes, pero vamos por buen camino y personalmente me veo entrenando y tratando de mejorar y cumpliendo los objetivos que me traza mi entrenador", comentó Moreno.

Esos objetivos a mediano y corto plazo son el Mundial de Budapest y el arranque del ciclo olímpico con los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua, en diciembre próximo.

"Desde que terminó la temporada de piscina corta, en diciembre pasado, pensamos en lograr la marca para Budapest. Nuestra intención era realizarla en Puerto Rico en abril, porque asistimos con poco descanso a Indianápolis, sin embargo, logramos el tiempo que era una de nuestras metas en este año", recordó Helena, a quien la Federación Internacional de Natación (FINA) la seleccionó para otorgarle una beca, precisamente por sus logros deportivos.

La joven nacida en Ciudad Quesada pero criada en Liberia, también está ilusionada con representar a Costa Rica en las justas de la región.

"Por un lado me siento emocionada por estar en unos Centroamericanos. Nunca he participado en un evento de estos y me entusiasma mucho. Sería lindísimo compartir con atletas de otras disciplinas, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad, aunque no me creo la única nadadora que puede darle triunfos a Costa Rica, pienso que hay una buena selección, si bien desde mi punto de vista siento una responsabilidad por hacer bien las cosas", añadió Moreno.

La sombra de las Poll. Sus buenos tiempos hasta el momento no pueden obviar que la sombra de las hermanas Poll se cierne sobre ella, aunque considera que es injusto que se les compare, pues Helena confiesa que apenas viene iniciando su carrera deportiva.

"A mí personalmente me parecen muy buenas las marcas de Claudia y Sylvia Poll, pero tampoco voy a estresarme si no rompo las marcas de ellas. Sé que tengo que esforzarme a partir de mí misma y mejorar mis propios tiempos para mí. Sylvia y Claudia fueron tan buenas que no veo justo que me comparen. Mi carrera y mis marcas son mías y sus logros son de ellas, pues se sacrificaron para lograrlas, al igual que yo lo estoy haciendo para superarme", consideró Moreno.

Su entrenador, Pablo Camacho, también piensa que es injusto que se quiera comparar a Helena con las Poll, porque ella apenas está empezando y tiene mucho margen para mejorar.

"Generalmente los récords lo logran los atletas en su último año de la categoría. A Helena todavía le falta un año en Juvenil B (15-17 años) y tiene mucho margen para progresar. Tenemos claro que lo principal para ella es mejorar sus tiempos poco a poco y, si se va dando como esperamos, los récords van a llegar, pero de momento no son prioridad. Lo que nos interesa en su crecimiento personal y académico", recordó Camacho.

Y es que Helena este año se graduará de bachiller en el Saint Paul College, por lo que debe combinar estos meses los entrenamientos en las madrugadas y las tardes con sus estudios, ya que su meta es lograr graduarse con sus compañeros.

"De momento disfruto el colegio, las fiestas a las cuales puedo asistir, porque son pocas ya que tengo que entrenar y estudiar. También me agrada ir al cine y leer sobre historia, como del Che Guevara o bien novelas como Harry Potter", reveló Moreno, quien es el primer promedio de su clase y aspira a estudiar economía, sin dejar de lado la natación.

La ondina

Nombre: Helena Moreno Hernández

Deporte: Natación

Fecha de nacimiento: 2 de enero del 2001

Estatura: 1,62 metros

Peso: 65 kilos

Estudios: Cursa el quinto año en el Saint Paul College

Padres: Carlos Moreno y Mercedes Hernández.

Hermano: Carlos José Moreno Hernández

Sus récords

Categoría 11-12 años

50 metros libre: 28.53

50 metros dorso: 32.88

400 metros libre: 4:34.70

Categoría 13-14 años

50 metros libre 27.88

50 mariposa: 29.34

100 metros libre: 57.99

400 metros libre: 4:20.64

800 metros libre: 8:58.00

Tiempos de Elena en 16-17 años en la modalidad libre

100 metros libre: 57.97

200 metros libre: 2:03.38

400 metros libre: 4:17.56

800 metros libre: 8:58.00

Récords nacionales 16-17 años

100 metros libre: 55.52

200 metros libre: 1:58.36

400 metros libre: 4:17.36

800 metros libre: 8:44.34

* Los récords de los 100 y 200 metros libre pertenecen a Sylvia Poll, quien lo logró en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987.

** Los récords de 400 y 800 metros libre pertenecen a Claudia Poll durante los campeonatos nacionales en 1990.

El invitado

Rodrigo Rivas

Entrenador de natación

'Helena va por buen camino'

La nadadora Helena Moreno es una joven atleta con mucho talento, que en los últimos años progresó mucho en la natación.

Todo lo que haga de ahora en adelante será de acuerdo a la planificación de su entrenador y los objetivos que tengan planteados en los próximos años, de ello dependerá su éxito y las metas que puedan cumplir en el futuro.

Es claro que una buena planificación es fundamental en todo deportista y en la natación lo es aún más pues antes de hablar de récords debemos analizar la progresión en sus tiempos, objetivos primordiales en una disciplina como en la que ella participa.

Tampoco es bueno hacer comparaciones de Helena con Sylvia y Claudia Poll, pues ellas eran grandes atletas y demostraron lo que podían hacer en la piscina con sus logros.

El que ella pueda trascender aún más va a depender de su entrenador y el esfuerzo y sacrificio que ella tenga en cada sesión de entrenamiento, los frutos se verán en la piscina cuando alcance sus objetivos.

Es joven y como dije tiene talento, pero va a depender de ella. Este deporte es muy sacrificado y tanto ella como su entrenador lo saben.











