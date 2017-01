Líos en federaciones propician sequía de éxitos deportivos

Solo en cuatro de 16 disciplinas obtuvieron nota ‘alta’ en torneos internacionales

La carencia de grandes logros en los últimos 16 años refleja el estancamiento del deporte de alto rendimiento tico.

El análisis de resultados internacionales arroja apenas un “regular” para la mayoría de disciplinas, según el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), en notas otorgadas a partir de las liquidaciones del 2015 (incluyendo lo económico y lo deportivo).

De 16 de los 25 deportes que forman parte de los Juegos Olímpicos, tres obtuvieron un desempeño “bajo”; nueve, “regular”, y solo cuatro, “alto”.

No se incluyó a las federaciones de atletismo, gimnasia, remo y natación, pues no recibieron aporte del Estado en el 2015. Tampoco las de triatlón, tiro ni tiro con arco, cuyos documentos no estuvieron disponibles. Entre tanto, no hay oficialmente canotaje ni vela.

Aunque el deporte competitivo depende de tres entidades en Costa Rica –el Comité Olímpico Nacional, el Icoder y las federaciones–, solo el análisis de estas últimas revela problemas administrativos y dificultades en la ejecución de los presupuestos, aunado, en muchos casos, a bajo cumplimiento de objetivos en lo deportivo.

La falta de capacitación de la dirigencia es muchas veces clave en los resultados.

La Nación tuvo acceso a las liquidaciones presupuestarias del 2015 y el análisis arroja que el desempeño deportivo no corresponde con el dinero asignado.

Casos. La Federación Costarricense de Baloncesto (Fecoba) fue la que más fondos recibió, con ¢104 millones; pero su participación en torneos internacionales fue calificada de “baja”.

Un aporte extraordinario de ¢50 millones se utilizó para la organización del Torneo Centroamericano 2015, en Costa Rica, al que asistieron siete países. Los ticos fueron segundos en masculino y cuartos en femenino.

Sobre este último resultado, la Federación consigna en el informe: “En los objetivos competitivos fallamos. Queríamos el primer lugar, obtuvimos el cuarto”.

Luis Blanco, jerarca de la Federación Costarricense de Baloncesto (Fecoba), dice que muchas de las atletas experimentadas quedaron fuera de esta selección porque sus obligaciones personales no les permitían cumplir con la asistencia a todos los entrenamientos. Su cuarto lugar hizo que el equipo femenino de Costa Rica no pudiera participar en el Centroamericano de este año. En tanto, los varones pasaron del segundo puesto en el 2015, al cuarto lugar en el 2016. “No esperamos buenas calificaciones para este año”, dijo al respecto Blanco.

La misma calificación de “baja” es dada al balonmano, segunda federación con mayor presupuesto (¢82,2 millones).

Ciclismo, la 3.ª con más recursos recibidos del Estado (¢80 millones), voleibol (¢67 millones) y yudo (¢65 millones), cuartos y quintos en recursos, tuvieron calificación de “regular”.