Limonense fue contratado para ligas menores de los Astros de Houston

Con 17 años de edad, Bryan Solano Beckford tomó una decisión que cambió su vida.

Habló con su madre Judieth Beckford: dejaría el Colegio Deportivo de Limón y se marcharía a León de Nicaragua, a cumplir su sueño de jugar béisbol en la academia AM, por recomendación de su amigo y entrenador Ricky Lackwood.

Un año y medio después el sacrificio de dejar a su familia por cumplir su meta se vio recompensada al ser firmado para la organización de los Astros de Houston, de las Grandes Ligas de béisbol, para integrarse a la academia del club en República Dominicana, donde se instalará a partir del 15 de abril.

Para Solano, oriundo del barrio Cieneguita de Limón, es apenas el primer paso en su anhelo de llegar a la Gran Carpa y jugar en la élite del béisbol mundial, aunque es claro que tienen un largo y complicado camino por delante.

El limonense será el beisbolista costarricense número 15 en firmar con alguna organización de las Grandes Ligas, aunque su estadía por un año en tierras pinoleras le ayudó a desarrollar su potencial tanto físico como en la parte técnica para convertirse en un jugador más completo, pese a su corta edad.

El nicaragüense Álvaro Montalván, uno de los apoderados del tico, comentó que junto a su socio Carlos Levy le dieron oportunidad al costarricense en su academia en León, donde jugó en la Liga de Desarrollo de la MLB (Majors Baseball League), pues le vieron potencial, además de un gran deseo de superación.

"Vimos su talento, su estatura y posee una gran soltura en su brazo. Tiene físico, biotipo y eso fue lo que convenció a los scouts tras participar en un showcase en Panamá. Allí fue donde logramos el acuerdo con los Astros. Bryan es un lanzador derecho, atlético, que tiene buen repertorio en su pitcheo, tira bastantes strikes y mantiene una bola baja. Su recta oscila entre las 90 y 92 millas", dijo Montalván.

Montalván también destacó el espíritu de superación del tico y confesó que una de las grandes inspiraciones del muchacho es ayudar a su familia, pues perdió a su padre Rodolfo Solano (qdDg) cuando tenía seis años y siempre luchó por ayudar a los suyos, sin perder su norte de convertirse en un beisbolista profesional.

Pedido a su madre. Aquel ruego de que le diera el permiso de irse a Nicaragua, siendo aún menor de edad, aún lo tiene presente su madre Judieth Beckford, quien sabiendo la ilusión de su hijo, le dio su bendición para partir en busca de hacer carrera con la pelota chica.

"Bryan trae el bésibol en la sangre, a sus tíos siempre les apasionó este deporte y desde niño siempre quiso jugar. Me decía: mamá voy a jugar en las Grandes Ligas y por eso cuando me pidió permiso para irse a Nicaragua se lo otorgué", recordó la orgullosa madre.

La señora Beckford, quien es asistente de dirección en una escuela, tiene claras las palabras de su hijo cuando convencido de marcharse le pidió permiso.

"Me dijo: 'mamá, acá en Limón es difícil, no hay condiciones y yo quiero ser pelotero'. Al decirme esas palabras me convenció porque creo que en Limón hay potencial, pero se requiere apoyo para los jóvenes. En el caso de mi hijo, el entrenador Ricky Lackwood creyó en sus condiciones y por esa razón fue que logró superarse", aseguró Beckford.

Trabajo duro. Leocadio Guevara, scout de los Astros de Houston que dio el visto bueno para la contratación del serpentinero limonense, comentó que el llegar a las Grandes Ligas será ahora decisión del propio Solano, pues deberá trabajar muy fuerte para convencer a sus entrenadores en República Dominicana, en la Liga de Verano.

El caribeño viajará a la localidad de Guerra, a 25 kilómetros de Santo Domingo, capital de la isla, para integrarse a los entrenamientos.

"El estará jugando en la sucursal de los Astros, donde debe demostrar porqué lo contrataron. Es un trabajo arduo, en una academia en la que hay peloteros dominicanos, además de jugadores de Colombia, Venezuela, Curazao y Aruba. Él jugará frente al resto de las 30 organizaciones de Grandes Ligas que tienen campamentos en República Dominicana", indicó Guevara.

El dirigente dominicano agregó que el tico tiene condiciones, pero debe trabajar duro para ganarse la oportunidad, pues todos los peloteros llegan ilusionados, si bien son pocos los que resultan escogidos. Todo dependerá de su rendimiento en el montículo.

Por su parte, Mauricio Alpízar, dirigente y entrenador de las ligas menores de béisbol de Santo Domingo de Heredia, manifestó que Bryan Solano dio un gran paso al irse a Nicaragua, pues eso le ayudó a desarrollar su fortaleza física y mental para afrontar el reto.

"Bryan es un jugador más fuerte físicamente, por lo que me parece que las lesiones no serán un problema pues está acostumbrado a la alta competencia y además pulió algunos defectos. Eso será muy importante para su carrera, pero todo dependerá de él y de cuánto empeño ponga en su deseo de trascender y ser tomado en cuenta por la organización de los Astros de Houston en los Estados Unidos.

Los Astros, que fueron fundados en 1962, tienen su base en el estadio Minute Maid Park y su mayor logro es un subcampeonato en la temporada del 2013.

Tuvieron oportunidad

Con Bryan Solano son 15 los costarricenses que fueron firmados por algún equipo de las Grandes Ligas, pero a pesar de su esfuerzo, ninguno llegó a debutar en la Gran Carpa. El último había sido Alex Torres en 2003.

Jugador Equipo que lo contrató

Danny Hayling Dodgers

Huey Holden Cleveland

Antonio Paddyfott Cleveland

Manuel Zúñiga Boston

Juan Villalobos Pittsburgh

Alejandro Hueda Toronto

Alexánder Flores Toronto

Harry Fernández Toronto y Seattle

Jeffrey Spencer Atlanta

Berny Granados Colorado

Antonio Fage Nueva York Mets

Erick Zamora Tampa Bay

Sebastián Martínez Tampa Bay

Alex Torres Cleveland











