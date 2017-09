Federación de baloncesto elude responsabilidad por desaparición de Brenes Barva

En la Federación Costarricense de Baloncesto (Fecoba) cayó por sorpresa el anuncio de que el equipo de Brenes Barva no formará parte de la próxima temporada del campeonato nacional de esta disciplina por falta de patrocinios.

Los barveños, al quedarse sin el patrocinio de Ferretería Brenes, decidieron hacerse a un lado, pese a ser un equipo que ha ganado nueve títulos nacionales y es el actual subcampeón nacional de este deporte.

Uno de los motivos que argumentó dicha empresa para retirar el apoyo al equipo de baloncesto fue el poco profesionalismo que está caracterizando este deporte y la nula aparición en medios de comunicación.

Lo anterior cayó muy mal en el seno de la Fecoba, en especial en su presidente Luis Blanco, quien asegura que la actual federación no es la responsable del descalabro que ha tenido el deporte de los aros en nuestro país.

"Para mí es muy poco elegante que tomen la salida y que lo justifiquen debido a la dirigencia. Me parece muy injusto, muy poco elegante, muy poco ético. La actual junta directiva ha tratado de parar esa caída vertiginosa del baloncesto", explicó Blanco.

Según el jerarca, desde su arribo a la Fecoba, a inicios del 2016, han intentado combatir la poca promoción, la ausencia de aficionados y la falta de competencia entre los equipos.

"Yo no voy a ser tan mentiroso de decir que el baloncesto está muy bien, eso no es así y todo el mundo lo sabe. Esto no es de este año, es algo que ha venido pasando y en lo que todos son culpables, hasta los equipos. Se han concentrado las fuerzas en dos equipos nada más. Ha habido un campeonato disparejo", agregó Blanco.

La federación implantó nuevamente la categorización de jugadores, la cual establece que no pueden estar los mejores jugadores en un mismo equipo para fomentar la competitividad, contrató a un periodista para la difusión de la información en los medios de comunicación y cambió el calendario de juegos para no chocar con el campeonato nacional de fútbol.

"El baloncesto le dio demasiado a Ferretería Brenes durante estos 13 años como para que le pague al baloncesto en la forma tan grotesca y poco elegante como salió a los medios de comunicación. A mí me parece que el baloncesto no se merecía esto", detalló Blanco.

Otra de las decisiones que se tomaron en la Fecoba fue obligar a los equipos a tener mínimo seis jugadores con menos de 24 años en sus filas, con el objetivo de forzar a los clubes a desarrollar sus divisiones menores y así hacer crecer al baloncesto.

Blanco recordó que a su llegada a la presidencia del baloncesto, solo habían cinco equipos participando, por lo que decidieron desaparecer la segunda división y subieron a cuatro para así tener nueve participantes en el torneo local. La idea a futuro es que haya 12 escuadras.

"Desaparecimos la segunda división e hicimos una liga de promoción, en la cual hay valores jóvenes desarrollando su nivel en este deporte. Mucho más enfocada en gente joven. No fue la actual Junta Directiva la que llevó el baloncesto a este nivel", comentó Blanco.

En su momento, Luis Blanco fue entrenador de Ferretería Brenes Barva y recuerda que sumado a sus responsabilidades deportivas, iba a promocionar el baloncesto en escuelas de Heredia, regalaban entradas y trataban de llevar gente al gimnasio con la identificación que generaba el equipo.

"Es muy injusto lo que hace este señor (Freddy Brenes), haber enlodado la cancha, como lo hicieron. Ahora dificilmente un patrocinador va a querer invertir en el baloncesto", añadió Blanco.

El presidente de la Fecoba desconoce cuántos equipos participarán en el torneo del próximo año, pero tiene la intención de que haya representantes de San Carlos, Limón y Puntarenas. El certamen arrancaría en marzo del 2018.