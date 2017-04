Óscar Duarte: 'No tengo temor sobre cómo será mi regreso'

Óscar Duarte, defensor costarricense del Espanyol de Barcelona, nunca había experimentado una lesión seria en su carrera, pero el 18 de marzo todo le cambió en los minutos finales del duelo ante el Eibar, al sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, dolencia que lo tendrá fuera de las canchas entre seis y ocho meses.

Dos semanas después de pasar por la sala de operaciones, Duarte conversó con La Nación y aseguró está muy positivo, ya dejó atrás la frustración de los primeros días y en su mente no hay miedos o temores sobre el regreso.

El central relató que de momento necesita ayuda de su esposa para todo y que le es complicado tener que pasar gran parte de su día en reposo. No obstante, afirmó que Dios le da la fuerza para ser paciente y por ende no quiere apresurarse.

¿Cómo está luego de la operación que le realizaron en la rodilla?

Todo salió bien. Llevo dos semanas desde que me operaron, ya empecé con terapia y a mover la rodilla.

¿Qué le mencionaron los médicos después de la cirugía?

El doctor me indicó que pese a la lesión la rodilla estaba bien, que arreglaron lo que era necesario y ahora solo hay que ir paso a paso en este largo proceso de recuperación. Me comentaron que tengo que llevarlo con calma y no apresurarme.

"Lo que ellos (doctores) dicen es que es un margen de seis a ocho meses lo que uno tiene que estar fuera. Por esto me recalcan que debo ir tranquilo, no apresurar nada ni correr para llegar bien al final de la recuperación".

Nunca había sufrido una lesión tan seria, ¿cómo la afronta?

Para mí fue bastante difícil cuando diagnosticaron el problema que tenía en la rodilla. Uno entra en la realidad de lo que está pasando cuando le dicen el tiempo que estará fuera y comienza a pensar en todo lo que se va a perder, tanto con el equipo como con la Selección.

"Es bastante difícil, pero gracias a Dios he ido aceptando lo que me toca ahora y por esto dejo todo en manos de Él (Dios), solo Él sabe porqué pasan las cosas. Lo que me queda es trabajar fuerte en la recuperación y volver bien".

¿Qué pasó por su mente cuando se dio la lesión y conoció el tiempo que iba a estar fuera?

Cuando me pasa la lesión en el partido no pensaba que fuera tanto, traté de volver al terreno de juego, pero la rodilla no me lo permitió. Luego me vieron los doctores, me dijeron que había que hacer los exámenes porque no se veía claro lo que tenía, ahí empezó mi preocupación porque me indicaron que no podía viajar con la Selección. Cuando llegamos a Barcelona se confirmó todo.

¿Le preocupa la forma en la que regresará a las canchas?

No tengo temor sobre cómo será mi regreso. Tengo compañeros que pasaron por esto y me dicen que uno regresa de la misma manera y que la rodilla vuelve a estar igual, así que no tengo miedo. No pienso tanto en cómo voy a volver, sino que trato de llevarlo día a día e ir quemando etapas para no apresurarme y volverme loco.

Iba en crecimiento con el Espanyol, ¿la lesión lo frena por completo?

Obviamente me pone en pausa, pero la lesión no me va a detener, todavía tengo mucho por dar y es en lo que pienso. Quiero recuperarme bien y volver mejor, esto aún no se termina. Hay que ver las cosas desde otro punto para no decaer y no pasar mal este tiempo de recuperación.

Estaba acostumbrado a salir y estar entrenando, ¿cómo es esta nueva faceta de estar lesionado?

Es bastante complicado porque cuando uno se levanta el cuerpo sabe que no puedo ir a entrenar. Paso un poco más aburrido en la casa y el día se me hace más largo. Por dicha ya empecé a hacer terapia y el poder ir al club me ayuda a comprender que se va avanzando.

¿Cómo es un día de Óscar Duarte actualmente?

Solo voy una vez al día a hacer terapia, así que me levanto, desayuno, luego me pongo hielo y después todo es reposo. Por las tardes voy a la terapia, duro dos horas y media y regreso a la casa a ponerme más hielo y otras máquinas que tengo para la rodilla.

"Mi esposa es la que me está ayudando siempre a ponerme todo lo que necesito porque al andar con muletas no puedo agarrar nada. Incluso, me tiene que llevar a todo lado porque no puedo manejar y tampoco andar solo, es complicado".

En sus redes sociales se le observa muy pendiente de todo lo que pasa con el Espanyol y la Selección, ¿cómo controla la ansiedad?

Es difícil porque vivo esto muy en serio y me hace mucha falta levantarme y saber que puedo entrenar y ver a mis compañeros. Es duro no poder ir a entrenar y tener que quedarme en reposo. Sin embargo, son cosas que pasan y lo único que me queda es apoyar a mis compañeros porque lo están haciendo muy bien.

¿En qué consisten los trabajos que realiza de momento?

Por ahora siempre estoy con muletas y el apoyo que uno puede hacer al caminar es mínimo. La terapia es de un poco de movilidad, de flexionar y estirar la rodilla. Además, de tratar de recuperar el tono muscular que uno tenía con ciertos ejercicios. Después de mes y medio o dos inicio con más trabajo de gimnasio. Poco a poco me irán quitando las muletas y espero estar caminando normal en dos meses.

¿Qué apoyo le da el club, le hablan de renovación?

No me han hablado de renovar porque no es lo primordial ahora. Tengo un contrato con ellos hasta 2019 y he recibido mucho apoyo del club, de mis compañeros y los directivos. Todo está muy bien porque ellos se han portado muy bien y se han preocupado por mi situación.

¿Tiene contemplado venir a Costa Rica durante su recuperación?

Lo estamos analizando. Primero hay ver si los doctores creen que es conveniente, pero por ahora no lo hemos hablado mucho, ya que solo tengo dos semanas de operado. Creo que sí estaré algunos días por allá porque es mucho el tiempo que estaré fuera.

¿Qué le mencionó Óscar Ramírez?

Hablé con él (Óscar) y los doctores. Me dijeron que me recuperara bien y que tenía todo el apoyo de ellos.

¿Cómo ve el panorama de su equipo para clasificar a la Europa League?

Sigo los partidos del equipo y estoy muy contento por lo que están haciendo mis compañeros. Ha sido un buen año, vamos paso a paso y estamos en la lucha para ver si logramos meternos. Teníamos el objetivo de estar entre los primeros 10, ya lo logramos y ahora hay que tratar de avanzar para entrar en la Europa League.











