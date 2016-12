Kurt Morsink: ‘Me pidieron 12 jugadores de Saprissa’

Éxodo de ticos a la MLS

El agente costarricense que está llevando ticos a la principal liga de EE. UU., asegura que de Saprissa le pidieron hasta 12 futbolistas. Afirma que el talento del costarricense se cotizó más y vislumbra muchas más salidas a corto y medio plazo. El siguiente es un extracto de la entrevista que cedió a La Nación.

¿Cómo irrumpe Kurt Morsink en el mercado de piernas en Costa Rica?

Después de mi retiro y luego de ser visor del DC United, conocí gente de fútbol muy importante en Europa y Suramérica. Me uní con un socio argentino y un francés y tuvimos la visión de meternos en el mercado tico, hondureño y panameño.

"Sentí que no salían suficientes jugadores de estos mercados a la MLS aunque el talento estaba. Me convertí en agente en enero de 2016 y tuve la intención de revolucionar el mercado centroamericano hacia la MLS".

¿Por qué en este momento?

Ayuda el buen momento del Deportivo Saprissa, esa es la verdad. El tipo de jugador que llevó Paulo César Wanchope hizo que el equipo jugara con una dinámica diferente a los demás y eso hizo que mi trabajo fuera más fácil.

"En realidad me pidieron 12 jugadores de Saprissa. Hemos podido sacar a David Guzmán, a Roy Miller, a Francisco Calvo y hay posibilidad de otros. También me preguntaron por Julio Cascante. Casi que me dejé la mitad del equipo entonces debo agradecerle a Saprissa".

"Tampoco puedo olvidarme del trabajo de Óscar Ramírez al frente de la Selección, pues ha ayudado a que se dé este boom de jugadores ticos a la MLS".

12 jugadores es una cantidad muy alta…

Sí, pero sabemos que no podemos llevárnoslos a todos. Por el momento puede ser que salgan uno o dos más a lo mucho. Hay un plan para todo y si a Saprissa no le conviene sacar al jugador nos vamos a esperar. Y si económicamente le beneficiará se hará ahora.

¿Cómo está el caso de Daniel Colindres?

Colindres y Ulises Segura son jugadores que llaman mucho la atención. En lo de Daniel estamos trabajando y coordinando con Saprissa. Él es un jugador que está en la mira de varios equipos de la MLS.

"En cuando a Ulises, él está con otro representante con el que yo no me llevo. Es un jugador que también llama la atención. Por lo tanto, vamos a ver a quién se saca en colaboración con Saprissa".

¿Marvin Angulo?

Me han preguntado por Angulo, pero no podemos sacar a todos. Saprissa ha sido más que bueno con nosotros, se le han ido cuatro jugadores y puede ser que se vaya uno más.

¿Qué tan atractiva, salarialmente, es la MLS para el futbolista tico?

Un club de Costa Rica no puede competir, aunque sea Saprissa, con los salarios de la MLS. Es una liga que ha crecido, tiene mucha plata, paga muy bien y tiene el dinero para hacer las transferencias.

¿Hay un mínimo de salario que percibe el jugador nacional de entrada?

El jugador tico ahora es mucho más respetado, por eso nunca va con un salario mínimo. Estos jugadores van con salarios muy altos, a veces el doble o triple de lo que se ganan aquí en Costa Rica. Y van tan encima del salario mínimo que la ganancia económica combinada con vivir en Estados Unidos y la cercanía de la Selección es algo que un jugador no puede decirle que no.

¿Es decir, la MLS está cumpliendo el llamado sueño americano de varios futbolistas?

Exactamente porque el jugador se va, vive en Estados Unidos, gana económicamente muy bien y está cerca del país. Ahora hay más equipos, estadios nuevos y más plata en la MLS.

De alguna forma, con las salidas recientes, a usted le está tocando el papel de ‘malo’ de la película al desarmar a Saprissa.

Tengo una muy buena relación con Saprissa, además, Paulo Wanchope ya veía venir estas cosas y tiene su plan. Se les fue Machado, Calvo y Miller, pero se les dará oportunidad a otros jugadores. Él entiende que no puede retener a un jugador por diez o 15 años o tener a un Francisco Calvo desde los 22 y que se retire en Saprissa.

“Para los aficionados morados ver que figuras importantes están saliendo les preocupa, pero el plan de Wanchope y Carlos Watson hará que Saprissa se mantenga compitiendo”.

Por último, ¿qué decir del momento polémico de sacar a José Guillermo Ortiz a la MLS pasando por Herediano y causando molestia en Alajuelense?

En este momento estamos bien con todos los clubes, excepto con la Liga, donde por suerte la gente mala ya va de salida o ya salió. En los últimos días nos han llamado con buenas intenciones y la idea es mejorar esa relación.











