Keylor Navas revive a la Concacaf en lista final de candidatos a mejor jugador de la FIFA

La Concacaf estaba desaparecida en las nominaciones a los mejores jugadores del mundo de la FIFA y el área no daba señales de vida, al punto de no aportar representantes desde el 2007, para la lista final de los más destacados del mundo, pero Keylor Navas revivió todo.

El Halcón no solo ondea la bandera de Costa Rica en la élite del balompié mundial, al ser el estelar del Real Madrid y acumular nueve títulos, sino que también carga con el estandarte de la confederación y lo ratificó luego de meterse en la planilla definitiva de 24 candidatos para el premio The Best, que efectúa anualmente el ente rector del fútbol.

Pasaron 10 años y ninguna figura de la región fue tomada en cuenta en este selecto grupo de estrellas, del que saldrán los tres últimos aspirantes al galardón principal. Además, entre estas figuras se votará por el mejor portero y se definirá el once ideal.

El mexicano Rafael Márquez fue el último emisario de la Concacaf entre los finalistas. Márquez aún defendía los colores del Barcelona y logró colarse entre los más destacados del orbe. Sin embargo, los años pasaron y era prácticamente una misión imposible que alguien más lo lograra.

Si bien es cierto, los también aztecas Giovani dos Santos (2015), Andrés Guardado (2015), Javier Hernández (2011) y el propio Rafa (2010) fueron incluidos en listas preliminares, quedaron excluidos al hacer el corte definitivo.

El caso de Guillermo Ochoa (2007) se debe manejar por aparte. Aunque el portero estuvo en una nómina final del Balón de Oro, el premio en ese momento lo entregaba en solitario la revista France Football. La FIFA y el prestigioso medio se unieron del 2009 al 2015 para dar un solo trofeo, no obstante, en 2016 se separaron.

Navas acumula galardones. Keylor Navas fue nominado por un panel de expertos de la FIFA, quienes tomaron en consideración el periodo que va del 20 de noviembre de 2016 hasta el 2 de julio de 2017, tiempo en el que el tico ganó el Mundial de Clubes, la Champions League y la Liga de España.

Los tres últimos aspirantes serán votados mediante la participación de técnicos de selecciones nacionales, capitanes, medios de comunicación y aficionados. Los seguidores pueden elegir a partir del lunes 21 de agosto y hasta el 7 de setiembre, en FIFA.com.

A pesar de que Cristiano Ronaldo es el llamado a coronarse como el mejor del mundo, Navas peleará por ser considerado como el mejor guardameta, junto con Manuel Neuer y Gianluigui Buffon, quienes también están nominados a The Best. Además, aspira a estar en el once ideal.

El tico no esconde su satisfacción por el presente que vive, aunque deja de lado los galardones individuales y se enfoca en lo grupal.

"El trabajo fue duro, pero estamos viendo la recompensa. Hay que tener los pies en la tierra y recordar que hemos trabajado mucho para estar donde estamos. El equipo tiene mucha confianza, estamos jugando muy bien y el estado físico de todos los jugadores es muy bueno", señaló el nacional luego de ganar la Supercopa de España.

Las listas de los tres candidatos definitivos en las categorías de mejor jugador, mejor jugadora y mejor entrenador, así como para el Premio Puskás, el Premio a la afición de la FIFA y el Premio The Best al guardameta de la FIFA, se anunciarán a mediados de setiembre.

La ceremonia en la que se anunciarán los ganadores será el próximo lunes 23 de octubre en Londres.

Detalles sobre la elección del The Best de la FIFA:

¿Quiénes eligieron los 24 finalistas?

Un panel de la FIFA integrado por los exjugadores Cafú, Landon Donovan, Enzo Francescoli, Alex Frei, Hidetoshi Nakata, Diego Maradona, Jay Jay Okocha, Carles Puyol, Carlos Valderrama, Iván Vicelich y Edwin van der Sar.

¿Cuál es el siguiente paso?

Se abre la votación con cuatro grupos de votantes: los capitanes de las selecciones nacionales, los técnicos de las selecciones nacionales, los aficionados y 200 periodistas internacionales convocados por la FIFA. La FIFA les otorga a cada grupo el 25% de la votación.

¿Cuál es el periodo de votación?

Del 21 de agosto al 7 de setiembre. Luego del recuento, la FIFA publicará los tres más votados, sin revelar el puntaje. El ganador definitivo será anunciado el 23 de octubre en Londres.

¿Cómo pueden votar los aficionados?

Deben estar inscritos en el Club FIFA.com Para inscribirse solo se necesita una cuenta de correo electrónico y llenar el documento en la web de FIFA.

¿Además del jugador del año qué otros premios están en disputa?

Mejor jugadora, mejor entrenador de fútbol masculino y mejor entrenador de fútbol femenino (votan los cuatro grupos de electores). Mejor guardameta (vota un panel de FIFA), mejor gol (votan los aficionados), premio al Fair Play (elige la FIFA), mejor gesto de una afición (eligen los aficionados) y el Once ideal (votan jugadores de todo el mundo).