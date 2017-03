Arquero tico es criticado por yerro ante Las Palmas

Deportes Keylor Navas: 'No me voy a esconder nunca cuando cometo un error'

El portero costarricense Keylor Navas reconoció su error en el empate del Real Madrid 3-3 ante Las Palmas, pero con más razón asegura que da la cara.

"En estos momentos es donde hay que trabajar más. Hay que ponerle el pecho a las balas, salir de frente. No me voy a esconder nunca cuando cometo un error. Tengo toda la fe en Dios que me dará salud para esforzarme y salir adelante y seguir como siempre lo he hecho, con felicidad, con ganas y orgullo de llevar esta camiseta", comentó el guardameta nacional.

Navas también se refirió a los reproches de los seguidores merengues tras el fallo que representó el tercer tanto de Las Palmas.

"En estos momentos estoy yo en el Madrid y defenderé mi puesto hasta el final", Keylor Navas.

"Cada quien es libre de hacer lo que quiere en el estadio. Yo siempre voy a intentar dar lo mejor de mí. Puede pasar como hoy que tuve cuatro intervenciones y fallé uno. Nunca voy a fallar queriendo. La gente se manifiesta y a algunos les parece mal que uno se equivoque", agregó.

Pese al momento que vive, en el que es criticado por sus yerros durante la temporada, el tico cree que no es el momento para desanimarse.

"Yo quiero tratar de mejorar mi rendimiento. Sé que puedo dar más. Estoy muy tranquilo. Tengo que defender esta camiseta a muerte y no voy a bajar los brazos en ningún momento".

Sobre la expulsión de Gareth Bale, quien dejó al Madrid con diez hombres cuando el equipo empataba 1-1, Navas subrayó que no hay nada que reclamarle.

"Nos pidió disculpas. No se sentía bien. Es normal. Pero somos un grupo. Aquí nos pasa a todos. Todos ganamos y todos perdemos".











