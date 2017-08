Keylor Navas está en lista de 24 candidatos al premio The Best de la FIFA

El portero costarricense Keylor Navas está en la lista de 24 candidatos al premio The Best de la FIFA, según dio a conocer el máximo ente del fútbol en su página web.

Se trata de la segunda edición de este galardón, creado luego del fin de la alianza de la FIFA con la revista France Football para entregar el Balón de Oro.

El periodo que se tiene en cuenta para la elección de esta condecoración va del 20 de noviembre de 2016 hasta el 2 de julio de 2017.

El Real Madrid aporta seis futbolistas además de Navas: Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal, Marcelo, Toni Kross, Luka Modric y Sergio Ramos.

Ronaldo parte como gran favorito para dejarse el trofeo por segundo año consecutivo y quinta ocasión en su carrera, después de una temporada en la que ayudó al Madrid a conquistar el doblete de la liga española y la Liga de Campeones.

Esta primera nómina de jugadores fue escogida por un panel de expertos, pero los tres últimos aspirantes serán votados mediante la participación de técnicos de selecciones nacionales, capitanes, medios de comunicación y aficionados.

Los seguidores pueden elegir a partir del lunes 21 de agosto y hasta el 7 de setiembre, en FIFA.com

Las listas de los tres candidatos definitivos en las categorías de mejor jugador, mejor jugadora y mejor entrenador, así como para el Premio Puskás de la FIFA, el Premio a la afición de la FIFA y el Premio The Best al guardameta de la FIFA, se anunciarán a mediados de setiembre.

Aunque los candidatos a mejor portero no están publicados, Navas tendría que disputarlo con Manuel Neuer y Gianluigui Buffon, quienes también están nominados a The Best.

La ceramonia donde se anunciarán los ganadores será el próximo lunes 23 de octubre en Londres.

Lista completa de 24 jugadores:

Pierre-Emerick Aubameyang (GAB - Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (ITA - Juventus/AC Milan)

Gianluigi Buffon (ITA - Juventus)

Dani Carvajal (ESP - Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (POR - Real Madrid)

Paulo Dybala (ARG - Juventus)

Antoine Griezmann (FRA - Atlético Madrid)

Eden Hazard (BEL - Chelsea)

Zlatan Ibrahimovic (SWE - Manchester United)

Andres Iniesta (ESP - FC Barcelona)

Harry Kane (ENG - Tottenham Hotspur)

Ngolo Kante (FRA - Chelsea)

Toni Kroos (GER – Real Madrid)

Robert Lewandowski (POL - FC Bayern Munich)

Marcelo (BRA - Real Madrid)

Lionel Messi (ARG - FC Barcelona)

Luka Modric (CRO - Real Madrid)

Keylor Navas (CRC - Real Madrid)

Manuel Neuer (GER - FC Bayern Munich)

Neymar (BRA - FC Barcelona/Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (ESP - Real Madrid)

Alexis Sanchez (CHI - Arsenal)

Luis Suarez (URU - FC Barcelona)

Arturo Vidal (CHI - FC Bayern Munich)