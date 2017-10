Keylor Navas debe sobresalir más para ganar premio individual

El 3 de junio del 2017 Keylor Navas se consagró como el primer portero bicampeón, con un mismo equipo, de la Liga de Campeones de Europa, sin embargo este hito de poco le sirvió para conseguir un galardón individual como el reconocimiento The Best al mejor arquero de la temporada 2016-2017.

¿Qué más tiene que hacer el costarricense para conseguir ser elegido el mejor del planeta? Esa duda invadió el pensamiento de los ticos, mas no fuera de nuestras fronteras, donde muchos aceptan que el premio a Gianluigi Buffon es justo y merecido.

El tico consiguió el campeonato de Europa y el torneo de Liga, por lo que títulos no le faltaron; no obstante, donde sí se le encuentran manchas al lienzo blanco de la temporada es en el rendimiento que marcan las estadísticas.

Mientras Navas tuvo un promedio de 1,1 gol recibido por juego en la campaña, Buffon recibió 0,7 por duelo.

De hecho, un analista internacional de la cadena ESPN, Fernando Palomo, destacó que desde su punto de vista Keylor mereció más esta nominación la temporada pasada que en la actual.

"Creo que fue mucho más valioso para el Real Madrid en la campaña anterior, me dio más seguridad que en esta, porque a mí, eso sí es una percepción personal, me da la sensación de que él no volvió, después de la lesión que tuvo, con la misma prestancia que estaba antes", afirmó.

Por ejemplo, Jorge Calabrés, director del Diario Bernabéu, no esconde que Navas falló en momentos clave como cuando el Real Madrid visitó al Borussia Dortmund en setiembre pasado y el cuadro alemán anotó por un mal rechace del meta.

Los especialistas consultados coinciden en que otra situación que influyó fue que el premio también se ve como un reconocimiento a la carrera del portero de la Juve.

Los paradones de Keylor no terminan de convencer a los periodistas internacionales, quienes reconocen que es un buen cuidapalos, pero colocan a otros por delante de él. Así, la mayoría lo ve entre los 10 mejores del orbe, no entre el top tres.

Análisis internacional:

'A Keylor le ha faltado ser más regular esta temporada'

Jorge Calabrés, Diario Bernabéu de España

"A Keylor le ha faltado ser más regular esta temporada. En Champions League tuvo errores frente al Dortmund en octavos de final, al final él termina cerrando muy bien el año, pero comenzó con muchas dudas por su lesión.

Siento que la diferencia con Buffon es que el italiano ha sido la estrella de la Juventus, y en el Madrid hay muchos grandes jugadores. Lo de Buffon también llega como un reconocimiento a su carrera.

No creo que sea cosa de mercadeo el hecho de que recibiera el premio, simplemente le falta un paso y regularidad.

En la actualidad el top cinco del mundo podría ser: David de Gea, Manuel Neuer, Buffon, Oblak y Navas. De ahí a ser el mejor de la temporada todo depende de la regularidad y del equipo en el que esté. Por ejemplo, el tico fue mejor que Buffon en la final de la Champions, aunque estuvo un paso atrás en la competición".

'Navas no está en el top tres, pero sí cerca'

Mike McGrath, diario The Sun, Inglaterra

"Para ser el mejor portero del mundo se necesita hacer paradas como las que hizo Navas contra Harry Kane, son intervenciones que hacen diferencia entre perder o ganar un partido.

El mejor además tiene presencia en el área pequeña, buena distribución del juego con los pies y su saque. Todos los porteros cometen errores pero también es importante cómo se reponen de los mismos.

Real Madrid sigue teniendo vínculo con De Gea y Courtois, pero Navas es muy respetado en su club y debe ser de los mejores para poder continuar ahí, estar nominado ya es importante para él.

Para mí Keylor no está en el top tres del planeta porque Neuer y De Gea están un escalón arriba y Buffon se mantiene de forma grandiosa, ahora Navas está cerca de ese top".

'Para Keylor no será fácil ganar este premio'

Gaetano Mocciaro, Tuttomercatoweb.com, Italia

"No creo que Keylor Navas esté entre los primeros cinco porteros del mundo: Neuer, Buffon, De Gea, Oblak y Courtois son mejores que él, pero está entre los primeros 10.

En cuanto al premio, me parece que Buffon lo merecía más. Si quitamos la final de la Champions League a la Juventus. la pasada temporada solo le marcaron tres goles. Por su parte, el Real Madrid casi siempre sufrió un gol en cada partido y si para un delantero lo que cuenta más es marcar goles, para un portero es importante tener la portería limpia.

Buffon demostró que es inmenso a sus 39 años.

Para Navas no será fácil ganar este premio, ya que tiene mucha competencia y también el Real Madrid está buscando otro portero para el futuro".

'Navas es buen arquero, pero no de clase mundial'

Christian Kynast, diario Bild de Alemana.

"No creo que Keylor Navas sea uno de los mejores tres porteros del mundo. Creo que Navas necesita mostrarse como un portero excepcional, de los que definen victorias. Él es un buen arquero, pero no de clase mundial.

El Real Madrid ganó la Liga de Campeones por su ofensiva, no por Navas.

Yo clasifico a Manuel Neuer, David de Gea y Jan Oblak por encima de él.

Creo que Buffon ganó debido a su destacada carrera y el premio es una muestra de respeto hacia eso".